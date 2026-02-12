與蘇巧慧、黃國昌「君子之爭」 李四川讚日本選舉16天縮短選戰消耗

台北市副市長李四川說，選舉不是要很早啟動 政績才是最好的宣傳。（資料照，記者田裕華攝）

台北市副市長李四川3月投入新北市長選戰，面對民進黨提名的蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌都已經開跑，李四川表示，選舉不是要很早啟動 政績才是最好的宣傳；並舉日本這次眾議院選舉選舉才16天，距離年底投票時間還很長，每一天開始為了選舉所耗費的人力、經費，應該是可以縮短，人民對於政治人物做了哪些事，心中都已經很了解。

李四川接受廣播專訪時提到，「藍白合」相當重要，施政要有多數贊成，市政推展才會順利。前一陣子黃國昌有邀他，但當時尚未決定參選，也不是國民黨提名的候選人，沒有身分跟黃談選舉，就算談市政經驗分享，也會涉及到選舉，因此就回覆說等決定後再來談。還提及黃國昌在立法院的戰鬥力是優點，也是他該學習的。

請繼續往下閱讀...

被問到怎麼看對手蘇巧慧，李四川說，蘇巧慧被提名時有恭喜她。他們倆人都是屏東人，蘇巧慧年輕有活力，也相當有禮貌，兩人的競爭一定是君子之爭；他很少去批評政黨，只會就事情做得好或不好提出意見，對台灣民眾或市民有益的事，政治人物、執政者都應該全力以赴。

李四川說，政壇當然有競爭，最重要是要帶給民眾安居樂業，才是執政者最重要的目標。選舉不是要很早啟動，政績才是最好的宣傳，到底以前做事怎麼樣，能不能幫人民解決問題 才是選民投下神聖一票前要思考的。以這次日本眾議選舉才16天，距離年底選舉還很長的時間，為選舉耗費的人力、精力是可以縮短，人民心中對政治人物都很了解做了哪些事、有哪些政績，這才是重要的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法