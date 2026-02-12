陳舒怡揭中共滲透全貌 吸收對象已擴及社會大眾

高檢署檢察官兼國安執行秘書陳舒怡。（記者陳彩玲攝）

高檢署檢察官兼國安執行秘書陳舒怡曾偵辦多起國安案件，更被中共點名為「台獨打手幫兇」。近日在法學研討會上，她坦言，中共來台發展組織的手段越來越多元，吸收對象從軍人擴及至公務員、立委助理、記者等，但此類型案件仍算小眾，且現行社會對「發展組織」相當陌生，就連ChatGPT也以為發展組織是和人力管理有關的議題，殊不知每一起案件都深深影響國家安全。

發展組織的行為態樣，包括發起、資助、主持、操縱、指揮、發展。陳舒怡說明，無論是何種行為態樣，都是對組織的存在或運作具有控制、支配或重要影響力的行為，而且是長時間、具階段性，犯罪歷程分為前期的物色、搜尋；中期為接觸、交往；晚期進行招募、吸收。

中共來台發展組織的一貫手法，都是先從物色、搜尋可以被吸收的對象開始，陳舒怡指出，組織一旦發現有機會，將持續嘗試以聚會、遊玩等名目邀約，和被吸收對象接觸，甚至進一步交往成為朋友，經長時間相處後，認為對方可以認同、產生共鳴，才會攤牌招攬、吸收。

陳舒怡分享辦案經驗表示，發展組織最重要的是主觀意圖，如何證明被告有意危害國家社會安全與社會安定，實務上有困難，需從言行、活動、動機等客觀行為認定，包括簽署效忠誓約書、拍攝投降影片、收集彙整軍事地理環境資訊、利誘軍官駕駛軍機叛逃投共、收手報酬而收集洩漏機敏資料、擬定作戰計畫作為中共武力攻台內應，這些行為都能彰顯主觀犯意。

中共發展組織的行為樣態不僅多元，連被吸收對象也不斷從軍人擴及至民眾，陳舒怡指出，近年除現退役軍人，中共也慢慢深入政府機關公務員、黨工、立委助理、記者，影響力從軍事擴及到經濟、政治、文化，至於手法會更千變萬化，可能是交付現金、提供商機、美色、解決債務、利益交換等。

陳舒怡說，發展組織案件每一件都不同，滲透是多元的，我國軍人和一般人民違法的程度也不一，且此類案件仍算小眾，社會可能不盡了解，但都深深影響國家安全，因此單純表達政治立場的言論自由、文化商務交流的集會結社自由，與國家安全的界線在哪裡，值得深入探討。

