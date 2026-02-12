國人赴中失聯、遭關押296人 陸委會：今年1月增加20件

陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，今年一月又增加20個案例，目前累計296人，沒有報案黑數會更多，一貫道道親有11人，全都還沒有放回來。（翻攝直播）

國人赴中國失聯、遭留置盤查，或遭限制人身自由案件持續增加，陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，今年1月又增加20個案例，目前累計296人，沒有報案黑數會更多，一貫道道親有11人，全都還沒有放回來。

78歲的香港《壹傳媒》創辦人黎智英被控違反「香港國安法」關押5年後，香港法院判處20年有期徒刑，恐無法活著走出監獄。邱垂正指出，黎智英重判20年，國際社會都感到難過和憤怒，更是否定新聞自由，在中共一國兩制下，本來保證的自由權形同具文，司法也淪為清算異己的工具。

邱垂正指出，黎智英被冠上危害國家安全的罪名並被判重刑，形同把媒體的影響力及國際連結納入國安法的範圍內處置，這會形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應，這不僅是香港的單一個案，而是中共主權對外輸出「長臂管轄」、「跨境鎮壓」的警訊，提醒國人應該以香港慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的自由民主生活方式。

針對國人赴中國及港澳的風險，邱垂正談及，當一個地方對於爭取基本民主、自由、人權都會被入罪，這個地方會「因言獲罪」，安全風險就很高，到香港要有安全方面的評估。

邱垂正表示，考量中港澳情勢、當地法令及執行趨勢，政府對於中港澳的旅遊警示燈號維持「橙色警戒」，建議民眾避免非必要旅行，如果一定要去中港澳，可先上陸委會動態登錄系統登錄相關資料，我們可以提供必要協助。

邱垂正指出，赴中風險提高很多，從2024年起，民眾赴中失蹤、遭留置盤查、限制人身自由，都可到陸委會備案。2024年來通報僅55件，2025年高達221件，去年是前年的4倍，今年1月又增加20個案例，目前赴中失蹤、遭留置盤查或限制人身自由案件，共計296人，人身風險案件不斷增加。

邱垂正說，其中，赴中失聯有102人、遭留置盤查25人，因中國「刑法」等各種法律，被限制人身自由無法返台的169人。譬如一貫道道親有11人，全部都還沒有放回來，有些人被關押，有些在訴訟程序中。上述案件是家屬或親友有來通報的，沒有報案的黑數更多，提醒國人赴中港澳要提高警覺，並做好風險評估。

