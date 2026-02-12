為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高金素梅親信張俊傑羈押禁見理由出爐 黃帝穎：直殺立委貪污罪嫌重大

    2026/02/12 10:08 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    無黨籍立法委員高金素梅，涉嫌詐領助理費、違法輸入中國快篩試劑、利用協會詐領補助款，台北地檢署複訊後，聲押禁見高金的國會辦公室前主任、現任助理張俊傑（歌手Matzka的岳父），台北地院11日深夜10時35分裁准羈押禁見。對此，律師黃帝穎表示，高金素梅慘了，張姓助理遭法院裁定羈押禁見理由直殺立委貪污罪嫌重大。

    黃帝穎在臉書PO文表示，高金素梅助理張俊傑遭法院裁定羈押禁見，裁定理由直指：張俊傑涉犯貪污治罪條例之「公務員詐取財物罪」、刑法「使公務員登載不實、行使業務登載不實文書」、刑法「加重詐欺罪」、商業會計法「填製不實會計憑證」、洗錢防制法「洗錢」等罪，犯罪嫌疑重大。本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅，而本案犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間的犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高。

    黃帝穎指出，法律上助理無法單獨構成貪污，必須與立委共犯，立委的助理不具有公職人員身分，刑法上助理要犯貪污罪必須與立委共犯才會成立，但主嫌是現任立委在立院會期中有法律保護傘，因此檢方聲押助理共犯應是退而求其次的避免勾串方法，而法院開羈押庭審理卷證後，裁定羈押禁見張姓助理的理由，證實立委與助理共犯「貪污治罪條例詐取財物罪」罪嫌重大。

    黃帝穎直言，法院裁定張姓助理羈押禁見的理由列明貪污等罪，法律上助理必然與高金素梅共犯，法院開庭審理卷證後裁定收押張姓助理的法律理由「直殺」高金素梅貪污罪嫌重大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播