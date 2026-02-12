高金素梅親信張俊傑羈押禁見理由出爐 黃帝穎：直殺立委貪污罪嫌重大

律師黃帝穎。（資料照）

無黨籍立法委員高金素梅，涉嫌詐領助理費、違法輸入中國快篩試劑、利用協會詐領補助款，台北地檢署複訊後，聲押禁見高金的國會辦公室前主任、現任助理張俊傑（歌手Matzka的岳父），台北地院11日深夜10時35分裁准羈押禁見。對此，律師黃帝穎表示，高金素梅慘了，張姓助理遭法院裁定羈押禁見理由直殺立委貪污罪嫌重大。

黃帝穎在臉書PO文表示，高金素梅助理張俊傑遭法院裁定羈押禁見，裁定理由直指：張俊傑涉犯貪污治罪條例之「公務員詐取財物罪」、刑法「使公務員登載不實、行使業務登載不實文書」、刑法「加重詐欺罪」、商業會計法「填製不實會計憑證」、洗錢防制法「洗錢」等罪，犯罪嫌疑重大。本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅，而本案犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間的犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，法律上助理無法單獨構成貪污，必須與立委共犯，立委的助理不具有公職人員身分，刑法上助理要犯貪污罪必須與立委共犯才會成立，但主嫌是現任立委在立院會期中有法律保護傘，因此檢方聲押助理共犯應是退而求其次的避免勾串方法，而法院開羈押庭審理卷證後，裁定羈押禁見張姓助理的理由，證實立委與助理共犯「貪污治罪條例詐取財物罪」罪嫌重大。

黃帝穎直言，法院裁定張姓助理羈押禁見的理由列明貪污等罪，法律上助理必然與高金素梅共犯，法院開庭審理卷證後裁定收押張姓助理的法律理由「直殺」高金素梅貪污罪嫌重大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法