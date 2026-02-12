美研究員籲重視斬首威脅 台灣正副元首避免同地停留

總統賴清德和副總統蕭美琴。（資料照）

中共對台混合戰開打，美國研究員簡淑賢今天強調「政府延續」的概念，她以美國國情咨文為例，指官員都會出席，但刻意留下一位內閣成員，以降低風險；台灣也需重視斬首行動的威脅，正、副元首不應同時出現在同地點。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」上午舉行「中共以認知操弄手段邊緣化台灣」聽證會，前國會研究處研究員簡淑賢（Shirley Kan）及前白宮官員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）等出席。

請繼續往下閱讀...

北京對台發動網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰行動，簡淑賢認為，台灣及美國需聚焦嚇阻與韌性的合作，以贏得這場戰爭。烏克蘭的例子顯示，防衛不能只靠軍事力量，必須是「全社會防衛」，台、美都能從烏克蘭經驗借鑑。

此外，她說，烏克蘭正在改造國防工業；如果烏克蘭辦得到，台灣同樣也能。美台也應於「領導力」、政府延續（continuity of government）及戰時危機時期指管方面合作。

簡淑賢以美國國會為例表示，美國總統發表國情咨文時，三權的領袖與所有重要官員都齊聚國會，但永遠會有一位閣員「留守」，以防萬一。她另呼籲重視台灣面臨的「斬首」威脅，總統與副總統不應同時出現在同一地點。

芮普胡伯於前總統拜登任內擔任白宮國安會（NSC）印太事務主任，她今天表示。過去幾個月來，中國試圖透過持續的貿易談判來形塑美國對台政策，成為愈來愈明顯的趨勢。

她說，北京採取的作法似乎包含兩層面：一是藉由反對對台軍售與國防對話，來削弱或拖延美國對台安全援助；二是推動美國在對台「宣示性政策」上做出改變，主張加入「美國反對台獨」或「支持和平統一」等字眼。

芮普胡伯指出，中國的意圖或許是要求具體的政策調整，以免引起國會或美國公眾的強烈反應。然而，她憂心在台灣正展現強化自身防禦和韌性的決心之際，美方調整政策字眼所帶來的挫折，將打擊台灣民眾士氣。

她並建議國會在未來幾週應以跨黨派、兩院合作的方式，挫敗中共將台灣議題綁進貿易談判的企圖，通過決議再次確認對台灣關係法的壓倒性支持，並推動將六項保證法案立法。

眾議院外交委員會去年9月通過修正案，要求將六項保證正式編入法律，並不得在未經國會批准下更改。美國國會的法案出了委員會後，必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

芮普胡伯表示，國會也應將美國對台政策其他關鍵要素一併入法，以限縮中共詮釋美國政策內容的空間。

此外，面對中共多元化的「灰色地帶」施壓手段，芮普胡伯說，國會必須強化台灣抵抗灰色地帶脅迫的能力。「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」可以與行政部門合作，優先鎖定支持灰色地帶防禦的領域，並在下一年度的「國防授權法」中納入條文，要求制定並立即執行相關策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法