黃國昌掃街被民眾輪番洗臉 詹凌瑀：救星李四川要來了

民眾黨主席黃國昌參選新北市長。（資料照）

民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選戰後，開始積極掃街拜票，在掃街的過程中時常遇到民眾嗆聲。對此，媒體人詹凌瑀表示，現在看他掃街，根本已經變成「過街老鼠，人人喊打」，但聽說李四川已經鬆口要選新北市長了，「藍白合」大概很快就會促成。

詹凌瑀在臉書PO文表示，國昌老師的人氣真的很高耶，走到哪都被熱情招呼，今天看到新聞，黃國昌去新店掃街，結果又被路人當面大喊「超速仔新年快樂」、「土城的選擇」。看影片真的很尷尬，但她怎麼看著看著就笑了。

詹凌瑀指出，這讓她想到之前他去市場拜票，也是被一位豬肉攤老闆嗆爆。當時他滿口空話說要「把新北帶到更好的地方」，結果老闆反問一句：「什麼更好的地方？」他當場啞口無言，完全答不出來。講真的，連要去哪都不知道，是要帶市民去撞牆嗎？

詹凌瑀續指，現在看黃國昌掃街，根本已經變成「過街老鼠，人人喊打」。從豬肉攤到今天的路人，大家都很誠實啊。看他臉色也越來越難看，心裡應該超不想跑選區的吧？畢竟沒票又要被洗臉，這滋味不好受。

詹凌瑀直言，不過「國昌老師別擔心，救星來了」，聽說李四川已經鬆口要選新北市長了，「藍白合」大概很快就會促成，「這樣也好啦，黃國昌就不用再勉強自己出來演戲、不用再跑選區討罵了」，這應該才是他心裡最想要的「更好的地方」吧？

