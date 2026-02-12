傅崐萁嗆絕不放行軍購！ 賴清德爆氣飆罵「王X蛋」影片又被翻出

賴清德2005年看到國民黨屢次擋軍購忍不住破口大罵的影片又被翻出。（圖翻攝自Threads）

美國相當關切的1.25兆國防特別條例在立院屢遭卡關，好不容易黃國昌卸任，民眾黨團鬆口稱願讓政院版付委審查，但國民黨團總召傅崐萁11日嗆聲絕對不放行，還反過來批賴政府「用話術來蒙蔽國人」。輿論延燒之際，總統賴清德過去當立委時，同樣面對國民黨屢次阻擋軍購破口大罵的影片又被翻出，掀起熱議。

賴清德11日親上火線向在野喊話，盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。但傅崐萁卻撂話，絕不會通過行政院版本，並批賴政府用話術來騙國人，說什麼不審預算會掉出美方優先圈，但國際公認的美國優先圈次序從來就不包括台灣。傅崐萁聲稱，國民黨要自提版本，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證。

傅崐萁的嗆聲讓大批台派和正統中華民國派憤怒至極，粉專「打馬悍將粉絲團」週三又翻出賴清德2005年在立法院痛罵國民黨立委的影片：「他X的！你憑什麼？你們人多就可以這樣子啊？笑話！國家都被你們搞垮了，所有案子都擋！拚命往中國大陸跑！你們什麼東西？你們王X蛋你！」

大批網友直呼「這段影片放到現在還是很好用」、「國民黨依然還是那個國民黨」、「賴桑，請找回當年在台上的這種魄力！」、「賴總統現在太溫和了」、「誰都看得出來，誰賣國」、「都過20年了，他們還在檔！擋掉台灣的一片光明！」、「國民黨真的讓人不齒」、「原來賴清德講的東西過了20年還是沒變」。

