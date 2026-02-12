為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲尾牙高歌唱到「枷鎖」突握拳拭淚 網酸爆：再28年就解脫啦！

    2026/02/12 00:38 即時新聞／綜合報導
    柯文哲在尾牙唱歌時頻頻拭淚。（圖翻攝自柯文哲Threads）

    民眾黨11日尾牙，前主席柯文哲上台獻唱歌手伍佰的經典歌曲《挪威的森林》，唱到歌詞「枷鎖該如何才能解脫」時，突然出現情緒激動的樣子，緊握住拳頭頻拭淚，不少小草看了相當心疼。不過，網友們看到後卻狠酸：「枷鎖再28年就可以解脫了啦！」

    柯文哲週三晚間帶著妻子陳佩琪出席民眾黨尾牙，夫妻倆上台獻唱，全場響起熱烈掌聲。唱第一首歌《一支小雨傘》時，柯文哲突然拿起手帕做出拭淚動作，陳佩琪則表現出壓抑情緒的模樣，唱完後對著台下的人說，「謝謝在座的每一個人，你們每一個人都貢獻了力量，把我的先生救出來」。

    接著唱《挪威的森林》時，柯文哲唱到「心中枷鎖該如何才能解脫」這句歌詞時，彷彿被勾起情緒，握緊了拳頭。畫面曝光後引發網友討論，不少支持者留言鼓勵，直呼心疼阿北。

    不過，有更多網友嘲諷，「很少看到戴腳鐐可以這麼自在的」、「表演踩飛輪噴獎金才精彩啊！」、「尾牙有飛輪可以抽獎嗎？」、「柯文哲眼中根本沒有陳佩琪，結果陳還是死命想牽著柯的手，看起來有夠可悲的」、「綵衣娛親大型現場」、「多唱點，以後貪污罪定讞入監服刑就沒得唱了」、「也太會演」、「唱著唱著可能想到過完農曆年差不多又要抓回去關沒幾天自由的日子了」。粉專「Mr.柯學先生」也調侃：「枷鎖再28年就可以解脫了啦！」

    涉入京華城案的柯文哲，去年12月24日全案言詞辯論終結，檢方以柯文哲在庭上言行不當、放任支持者包圍地檢署，以及透過社群圖卡扭曲證人證詞等理由，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。

    在 Threads 查看

