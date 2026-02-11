民眾黨三蘆確定提名陳彥廷 周曉芸：不退黨繼續為選民服務

民眾黨主席黃國昌三重蘆洲服務處主任周曉芸（右）晚間表示尊重結果，並指角色或許變了，但不會因此退黨，服務三蘆的心不會變，她將用行動證明「無論站在哪個位置，會繼續為選民服務」；陳彥廷則透過黨部轉述，目前不對外回應。（記者羅國嘉攝）

民眾黨中央稍早正式公告新北市三重、蘆洲選區提名結果，正式提名素人陳彥廷。民眾黨主席黃國昌三重蘆洲服務處主任周曉芸晚間表示尊重結果，並指角色或許變了，但不會因此退黨，服務三蘆的心不會變，她將用行動證明「無論站在哪個位置，會繼續為選民服務」；陳彥廷則透過黨部轉述，目前不對外回應。

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一，現任三重蘆洲服務處主任周曉芸，近期投入黨內議員初選，卻爆冷門以些微差距敗給低調參選的素人陳彥廷，隨即提出複查。今下午黨中央完成程序後，確定提名陳彥廷。

周曉芸晚間發文指出，稍早黨中央，已正式公告新北市三重蘆洲選區提名結果，首先由衷恭喜陳彥廷獲得提名，這是民眾黨團隊共同努力的成果，也期待為三重蘆洲市民朋友們帶來真實改變。

對於此次初選結果，周曉芸坦言，「我完全尊重與肯定，也深深感謝他們在過程中，所承擔的壓力與決策考量。」但過程中有遺憾，就像過去許多夥伴曾經歷過的情境，結果不如預期時，心裡難免有不捨。但民眾黨走到至今不容易，每一步都是支持者，用信任與奉獻累積出來的，她選擇相信黨中央的決策，相信這是為了三蘆、為了民眾黨未來更好的佈局，讓素人參選在民眾黨是可以實現的。

周曉芸說，自己從2025年開始，在三重蘆洲經營地方，到設立服務處、走訪每一個里鄰宮廟、組建團隊，就是為了這一刻能為選民盡一份力。提名結果出來，角色或許變了，但服務三蘆的心不會變，她將繼續用行動證明「無論站在哪個位置，曉芸永遠是民眾黨的一份子，繼續為三蘆選民服務」。

至於獲提名的陳彥廷，民眾黨中央黨部轉述，陳彥廷表示目前「沒有要回應」，暫不針對提名過程或外界討論發表進一步說明。

