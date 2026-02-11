小草洗高金素梅「本來就有錢」！四叉貓翻財產申報 網：很有故事

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，11日凌晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

無黨籍山地原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，住家及立法院辦公室昨天（10日）遭檢調搜索。而許多網友認為，高金素梅過去是藝人，賺很多，很有錢相當正常，對此，網紅「四叉貓」劉宇翻出她2009年的財產申報，質疑「17年前這樣有到很有錢嗎？」

四叉貓在臉書發文說，他發現，最近很多小草在網路上洗「高金素梅以前是藝人賺很多，所以很有錢是正常的」的言論，所以翻出她2009年的財產申報，發現當時她一棟2500萬的房子，一輛150萬的馬自達休旅車，以及現金339萬，負債1000萬。

四叉貓指出，那棟2500萬的房子，在2022年賣了8000萬，並且拿去買陽明山豪宅6500萬，質疑高金素梅「有錢我知道，但17年前這樣有到很有錢嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「她又不是那種很top的明星」、「賣8000萬就已很有故事嘍」、「藝人賺得多很多，但花很多的也很多，小草們根本都在瞎挺」、「她拍的電影『囍宴』應該也沒收入太高吧？」、「我只知道國台辦跟統戰部很有錢，特別是2020年以前，後來就算變少一點點，還是很有錢」。

