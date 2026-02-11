綠營六搶四！何志偉子弟兵朱政騏出戰北市中山大同 大嫂鍾佩玲力挺

朱政騏（左一）、鍾佩玲（左二）掃濱江市場。（記者甘孟霖攝）

年底就要地方九合一選舉，民進黨台北市中山、大同區議員擬參選人、總統府副秘書長何志偉子弟兵朱政騏今（11日）找來現任議員、也是何志偉大嫂的鍾佩玲同台掃中山區濱江市場。鍾佩玲說，兩人已經認識超過12年，競選合作已是日常，朱就是最有資歷的新人。

中山大同區被視為綠營票倉，新人競爭激烈，今年形成六搶四局面，朱政騏說，自己抱持「笨鳥先飛」的精神提前起跑，2年前就勤走基層，一步一腳印累積起來的能量，相信最後一定能讓大家刮目相看。

請繼續往下閱讀...

他說，先前協助何志偉、鍾佩玲選舉時，就從兩位身上學到與選民互動要親切，並且設身處地為對方著想，選舉並無撇步，就是靠勤走基層，三顧茅廬下就能獲得支持。

鍾佩玲笑說，朱政騏是最有資歷的新人，已經參與過很多次選舉，對選舉過程非常熟悉，與其說傳授經驗，朱的人緣也很好，許多外縣市議員朋友都來幫忙站台，但選舉最主要還是靠自己，相信選民都看得到朱的努力。

朱政騏（右一）今與鍾佩玲掃市場。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法