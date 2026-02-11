為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營六搶四！何志偉子弟兵朱政騏出戰北市中山大同 大嫂鍾佩玲力挺

    2026/02/11 16:56 記者甘孟霖／台北報導
    朱政騏（左一）、鍾佩玲（左二）掃濱江市場。（記者甘孟霖攝）

    朱政騏（左一）、鍾佩玲（左二）掃濱江市場。（記者甘孟霖攝）

    年底就要地方九合一選舉，民進黨台北市中山、大同區議員擬參選人、總統府副秘書長何志偉子弟兵朱政騏今（11日）找來現任議員、也是何志偉大嫂的鍾佩玲同台掃中山區濱江市場。鍾佩玲說，兩人已經認識超過12年，競選合作已是日常，朱就是最有資歷的新人。

    中山大同區被視為綠營票倉，新人競爭激烈，今年形成六搶四局面，朱政騏說，自己抱持「笨鳥先飛」的精神提前起跑，2年前就勤走基層，一步一腳印累積起來的能量，相信最後一定能讓大家刮目相看。

    他說，先前協助何志偉、鍾佩玲選舉時，就從兩位身上學到與選民互動要親切，並且設身處地為對方著想，選舉並無撇步，就是靠勤走基層，三顧茅廬下就能獲得支持。

    鍾佩玲笑說，朱政騏是最有資歷的新人，已經參與過很多次選舉，對選舉過程非常熟悉，與其說傳授經驗，朱的人緣也很好，許多外縣市議員朋友都來幫忙站台，但選舉最主要還是靠自己，相信選民都看得到朱的努力。

    朱政騏（右一）今與鍾佩玲掃市場。（記者甘孟霖攝）

    朱政騏（右一）今與鍾佩玲掃市場。（記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播