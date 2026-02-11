獨家》李貞秀根本不具參選資格將開鍘！官員曝：違反兩岸條例第9-1條

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，我官方查出，李女在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但在2024年1月立委選舉投票及更早之前登記為候選人時，仍擁有中國戶籍，依法不得參選。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，我方查出，李女2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但2024年1月立委選舉投票及更早之前登記為候選人時仍擁有中國戶籍，依法不得參選。知情官員受訪表示，當時只有驗身分證就讓她登記了，法律上，依兩岸條例第9-1條規定，根本不具備登記立委候選人資格。

兩岸人民關係條例第9-1條規定，台灣人民不得在「大陸地區」設有戶籍或領用中國護照，違反前項規定在中國設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職，及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記。

熟稔兩岸法律的官員表示，經查，李貞秀是早期嫁來台灣的中國籍配偶，一直以來都沒有放棄中國戶籍，從法律上看，她的台灣身分是很有問題。因為依照兩岸條例第9-1條規定，妳只能選擇單一身分，不能擁有中國戶籍。

官員指出，兩岸是單一戶籍制，妳要擁有中華民國國民身分，就必須放棄中華人民共和國戶籍，也須繳回註銷戶籍的證明文件。李貞秀直到登記完成不分區立委候選人後，都還擁有中國戶籍。

官員強調，李貞秀是2025年3月才放棄中國戶籍，顯然在登記為立委候選人時是有「雙重戶籍」，依照兩岸條例規定，同時擁有兩邊戶籍是不能登記參選的，中選會當初讓她登記完成，其實有嚴重瑕疵。

官員進一步說，李貞秀是「老中配」，未依法放棄中國戶籍，直到去年政府開始專案清查，才回去申請放棄戶籍。目前重點是，兩岸條例第9-1條規定，台灣人民已在中國設籍者，在本條例修正施行之日起6個月內，也就是2003年前須註銷中國戶籍，才不會喪失台灣身分。顯然李貞秀直到2025年3月之前，都沒有把除籍證明拿回來，依兩岸條例規定，她的台灣身分早就已經失效了。

官員指出，當年主管機關移民署沒有依法行政，才會有許多中配沒有繳交除籍證明，所以去年有專案要求中配必須補繳，李貞秀是補繳期間才拿回來，所以這件事極具爭議性。就法律上來看，李貞秀根本不符合登記立委候選人的資格。

官員批評，除上述戶籍問題外，李貞秀更擁有中華人民共和國國籍，她日前聲稱有申請放棄，但看得出來「非常沒有誠意」，態度相當隨便。你要擔任中華民國立委，絕對不能隨隨便便，必須唯一效忠中華民國，所作所為更要取得國人的信任，不能擁有中華人民共和國籍，然後還想當我國立委，有雙重國籍已違反「國籍法」。

官員直指，依法來看，李貞秀當初登記為立委候選人時，明顯擁有中國戶籍，已經先違反兩岸條例規定，根本不具備中華民國立委選任的消極資格，因為李貞秀實際上是沒有台灣人民身分的。

他強調，因選務機關當時有讓李貞秀完成登記，但實際上效力是有爭議的。至於是不是具有立委候選人資格，民眾提出檢舉的話，主管機關會來討論，這部分將在討論後，依法做出處置。

