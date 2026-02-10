黎智英遭判20年！ 陳佩琪對比柯文哲案：我要把迫害說給全世界聽

民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。（翻攝陳佩琪臉書）

香港《壹傳媒》創辦人黎智英9日遭香港法院依《港區國安法》重判20年，引發國際關注與聲援。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪也藉此發聲，對照柯文哲涉京華城、政治獻金案於2024年底遭求刑28.5年，直言「兩相對照，我要把先生受到民進黨政府如何對待迫害，說給全世界的人聽」。

陳佩琪昨在臉書發文指出，看到「78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英，因涉違反《香港國安法》遭判處20年有期徒刑」的新聞，而她的先生柯文哲當台北市長時，企業家求見，出來後面露微笑，被推定這是「兩相合謀犯意、圖利京華城……」；議員便當會的陳情沒第一時間拒絕，讓幕僚寫在追蹤待辦事項表中；都發局送公展文上來，市長大筆一揮就簽下去，也因眾望基金會有兩筆捐款說是貪汙事證，「至於為何這兩筆捐款是貪汙，林俊言沒寫，就是莫須有理由」，於是檢廉在2024年8月30日兵分數十路來家裡大搜索，2024年底求刑28.5年，「兩相對照，我要把先生受到民進黨政府如何迫害對待 、說給全世界的人聽……」

陳佩琪進一步表示，柯文哲說人家跟他見面出來是何表情，也沒辦法去改變人家，但檢察官就認定這是「合謀圖利犯意」，他也沒辦法，「台灣律法就是如此世界No1」；至於議員便當會的陳情，柯說議員陳情項目一向很多，都是叫幕僚列表追蹤回覆，「市長可以不甩議員的陳情嗎？那市長幹嘛用的？至於柯說都發局簽公展文上來， 要問問附近居民意見，但身為市長要拒簽？」

她也引述媒體寫的一段北市前都發局長黃景茂的供辭：「送公展是土地所有權人的權利，監察院曾發函糾正，要求都發局不可以刻意阻擋人民行使權利。」「黃景茂當庭喊冤，他說：『我當了45年公務員，一直奉公守法，如果我覺得（京華城案）有違法，我就不會送了！』」「黃景茂表示，台北市都委會與都發局一樣，是北市府一級單位，都委會是都市計畫的權責機關，不隸屬都發局，與其他地方政府不同，都發局長也不是都委會委員，都委會處理京華城案是合理、合法。」

陳佩琪說，「什麼是公展文？」她印象是高雄國賓的容積率是用千來計算，理由是說國賓既「危又老」，「請問它有既『危』又『老』嗎？大家去google一下，我只記得公展文一出去，附近居民一直抗議就是了，京華城公展也是為要收集附近居民的意見，但柯文哲竟因此被抓去關了一年，還關到差點沒命！」

貼文一出立刻引發討論，網友紛紛留言嘲諷「你是踩著飛輪收錢的人，不要把自己當神」、「黎老晚年為了理想，你老公為了甚麼？」、「先生說：停止悲情，趕快讓它過去……」、「懶覺比雞腿！」、「不同事件，可以這樣比喻？」、「妙天的捐款、踩飛輪這些怎麼都跳過不說呢？」、「如果沒貪，橘子幹嘛要烙跑」、「什麼錯都是別人的錯」、「不要偷換概念啦，你先生沒那麼偉大」。

