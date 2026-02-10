宜蘭鐵路高架配合款傳變卦暴增 綠議員：勢必重創年底選情

針對宜蘭鐵路高架地方配合款，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌（中）、縣議員林麗（左）及簡松樹，呼籲行政院應信守去年12月9日的研商會議結論。（記者王峻祺攝）

「宜蘭鐵路高架化」57.55億元地方配合款傳變卦，恐暴增至90多億元，民進黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會坦言，若配合款真出現變數，「勢必重創宜蘭年底選情」，盼行政院能照去年底的協商結論「從善如流！」

行政院去年底同意維持中央補助非自償經費86％（地方負擔14％，約57.55億元）、免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，以及自償性經費15.17億元待高架完工後再逐年償還中央等專案協商機制。

但外傳即將核定的最新版本，關鍵32.86億元免除部分恐無法兌現，等同配合款暴增至90.41億元。民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌、縣議員林麗及簡松樹召開記者會，呼籲行政院應信守去年12月9日的會議結論。

陳文昌說，感謝行政院長卓榮泰8日視察，承諾農曆年前拍板，但對於有媒體報導地方配合款恐調升至90多億元深感憂慮，與去年協商結果相差高達30多億元。

他強調，這筆龐大差額，遠超地方政府負擔能力，呼籲行政院從善如流，依照原協議核定，否則政策反覆，將重傷縣民期待，並衝擊年底選情。

林麗說，57.55億元地方配合款負擔，已是宜蘭財政可以承受極限，若經費又暴增，將衝擊縣內各項社會福利及地方發展，盼行政院務必依照去年12月的協商結論執行，讓這份「建設大禮」精準落地。

簡松樹說，中央不應輕易改變協商結論，外界將卓揆8日視察解讀為「輔選」，若最終經費負擔增加，結果恐「事與願違」，勢必會對年底選舉造成重大衝擊，也不希望落入政黨對決、大家攻防的一個議題，希望行政院信守承諾、儘速動工。

