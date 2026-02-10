高金素梅涉貪助理費遭搜索 韓國瑜籲檢調「千萬別當政治打手」

立法院長韓國瑜呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。（記者田裕華攝）

無黨籍立委高金素梅疑涉嫌詐領助理費，今天上午住家和國會辦公室遭檢調搜索。對此，立法院長韓國瑜受訪表示，搜索程序沒問題，但他相信高金素梅經得起檢驗，並且希望檢調對所有立委的調查一定要公正，如果立委的人權都不能保障，老百姓就更辛苦了。韓呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

韓國瑜今天在台北市銀翼餐廳舉辦年終媒體餐敘，進入餐廳前接受媒體訪問。

韓國瑜表示，台北地檢署來搜索高金委員，程序上是完備的，北檢檢察長先致電給立法院秘書長說要搜索高金委員辦公室，秘書再打電話給他，所以在立法院的人陪同之下進到高金委員辦公室，程序上是沒問題。

韓國瑜說，但他必須要幫高金委員講兩句話，20多年高金委員在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，只要原住民所有的權益，高金委員可以說是一女當官、萬夫莫敵，她有這種氣勢，「我們相信高金委員是經得起檢驗」。

韓國瑜說，他尊重檢調，但也希望對於高金委員以及立法委員所有的調查必須一定要公正，如果立法委員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓就更辛苦了。他再一次呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，這一點他再一次呼籲司法檢調人員，大家一起來往這個方向。

