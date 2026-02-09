日本自民黨取得歷史性大勝 王定宇提沖繩、熊本選情現端倪

王定宇提到，此次日本執政聯盟全勝，可以沖繩縣與熊本縣的選舉結果略知一二。（資料照）

日本眾議院大選結果出爐，以自民黨與日本維新黨組成的執政聯盟拿下352席，形成壓倒性勝利。民進黨立委王定宇今在臉書表示，日本政局方向確立，更象徵亞洲進入「高市早苗時代」。王定宇提到，此次執政聯盟全勝，可以沖繩縣與熊本縣的選舉結果略知一二。

王定宇指出，沖繩縣反美軍基地的地方政治組織「全沖繩」陣營，這次在沖繩4個選區全軍覆沒，完全沒拿下任何席次。日媒《產經新聞》報導指出，沖繩縣知事玉城丹尼8日晚間坦承，從沖繩選區全面失守，顯示出「全沖繩」不但實力不足，認知也有明顯的落差。

請繼續往下閱讀...

王定宇提到，在大選倒數計時階段，台積電董事長魏哲家赴日與高市早苗會面，台積電代表台灣送來了「大禮」，網路上一片「感謝」留言，對於自民黨選情有很大的加分作用，相信未來的台日關係會更加密切。

王定宇表示，包括台積電所在的熊本縣，自民黨在熊本、群馬、靜岡、滋賀、奈良、岡山、鳥取、山口、德島、高知等地全面勝出，在野黨全面潰敗。此外，美國總統川普不只在選前表態支持高市，選後也祝賀高市「我很榮幸能夠支持您和您的執政聯盟」。

王定宇強調，加上親中派重量級議員岡田克也落選，可以看出日本人民意志的方向，就是支持美日台合作、支持提升防衛安全、淘汰親中政治人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法