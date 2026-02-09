高市早苗宛如「令和的織田信長」！ 呂捷：下一步恐投下核彈級震撼彈

日本首相、自民黨總裁高市早苗。（美聯社）

日本眾議院大選結果出爐，由首相高市早苗領軍的自民黨拿下316席，單獨取得超過三分之二席次，若再加上日本維新黨，執政聯盟共掌握352席，形成壓倒性優勢。補教名師呂捷直言，高市早苗宛如「令和的織田信長」，如今手握修憲門檻關鍵權力，未來推動修憲的可能性大增，對台灣與亞太地緣政治恐投下「核彈級震撼彈」。

呂捷今（9）日在臉書發文表示，日本國會改選結果顯示，高市早苗不只勝選，還讓自民黨在眾議院攻下超過三分之二席次，這代表未來在日本政壇，「她講話不只是大聲，而是幾乎沒人敢插嘴」。

呂捷指出，玩過信長之野望的都知道，日本戰國時代有個狂人叫織田信長。當年他在「桶狹間之戰」以少勝多，靠的就是精準的判斷和對時局的豪賭。高市早苗這次也是在玩一場「政治豪賭」。

呂捷續指，去年高市剛上任時，國會反對聲浪多、預算與法案推動困難，若換成一般領導人，可能選擇保守應對，但高市卻直接學當年安倍晉三解散眾議院，向選民重新要授權，結果這一戰，她不只守住了本盤，還把在野黨打成喪家犬，「這就像當年的織田信長在長篠之戰，三段擊火繩槍一排開，管你什麼武田騎兵隊，通通打成篩子。」

他進一步分析，在民主國家過半是「執政」，但拿到「三分之二」那叫「通殺」。日本憲法有個門檻，只要眾議院有三分之二的人點頭，就算參議院在那邊鬧脾氣，眾議院還是可以強行通過法案。

呂捷強調，高市早苗現在手握草薙劍，最核心的目標恐怕就是修憲，這可是日本和平憲法實施80年來都沒人敢動的深水區，她想讓日本重新變成一個「正常國家」。

最後呂捷感嘆，「英雄造時勢，還是時勢造英雄？」高市早苗已經把戲台搭好了，對我們台灣甚至整個亞太地緣政治來說，這是一顆核彈級的震撼彈，「接下來這齣『令和維新』怎麼演？我們準備好酒，繼續看下去！」

