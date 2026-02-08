蕭旭岑指谷立言「只比科長大」 藍黨務高層憂：年底選舉更嚴峻

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，已經引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓今年底地方選舉縣市長產生負面影響。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，已經引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓今年底地方選舉縣市長產生負面影響。國民黨黨務高層今日直言示警，最近黨內要角對AIT處長的評論，會讓黨內外與台灣民眾感到相當錯愕，畢竟AIT處長還是美國派駐台灣的大使，大使就等於代表美國整體的代表性職銜，不應該要特別指出他對應在美國國內國務院的官階，如此對美國不夠尊重，接下來面臨年底地方選舉的挑戰，可能會更加嚴峻。

剛率團訪中會晤中國全國政協主席王滬寧的蕭旭岑，6日接受廣播節目專訪時，竟指谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，他還說，訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是「部長級」、中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小」的官員「成天要求東要求西」。

請繼續往下閱讀...

黨務高層表示，國民黨過去的基調，對美、對中都要採取平衡的方式，才有辦法說服台灣大多數的民眾支持，特別是今年底要面臨九合一的大選，每一個人都希望爭取極大化的選票，台灣民眾對兩岸關係比較敏感，若能走回過去穩健的平衡道路，才符合最大的利益。

對於黨主席鄭麗文日前接受外媒訪問時說，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃上半年訪問中國大陸會晤國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。黨務高層認為，縱使最近國共智庫論壇的內容，是兩岸最關心的政策交流、能源及經濟等，民眾是加分的，可是對於整體大方向的偏斜，民眾還是保持保留態度，也會有一點疑慮。

黨務高層直言，最近黨內要角對AIT處長的評論，會讓黨內外與台灣民眾感到相當錯愕，畢竟AIT處長還是美國派駐台灣的大使，大使就等於代表美國整體代表性的職銜，不應該要特別指出他對應在美國國內國務院的官階，如此對美國不夠尊重，接下來面臨年底地方選舉的挑戰，可能會更加嚴峻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法