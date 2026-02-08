為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑指谷立言「只比科長大」 藍黨務高層憂：年底選舉更嚴峻

    2026/02/08 15:23 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，已經引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓今年底地方選舉縣市長產生負面影響。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，已經引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓今年底地方選舉縣市長產生負面影響。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，已經引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓今年底地方選舉縣市長產生負面影響。國民黨黨務高層今日直言示警，最近黨內要角對AIT處長的評論，會讓黨內外與台灣民眾感到相當錯愕，畢竟AIT處長還是美國派駐台灣的大使，大使就等於代表美國整體的代表性職銜，不應該要特別指出他對應在美國國內國務院的官階，如此對美國不夠尊重，接下來面臨年底地方選舉的挑戰，可能會更加嚴峻。

    剛率團訪中會晤中國全國政協主席王滬寧的蕭旭岑，6日接受廣播節目專訪時，竟指谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，他還說，訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是「部長級」、中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小」的官員「成天要求東要求西」。

    黨務高層表示，國民黨過去的基調，對美、對中都要採取平衡的方式，才有辦法說服台灣大多數的民眾支持，特別是今年底要面臨九合一的大選，每一個人都希望爭取極大化的選票，台灣民眾對兩岸關係比較敏感，若能走回過去穩健的平衡道路，才符合最大的利益。

    對於黨主席鄭麗文日前接受外媒訪問時說，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃上半年訪問中國大陸會晤國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。黨務高層認為，縱使最近國共智庫論壇的內容，是兩岸最關心的政策交流、能源及經濟等，民眾是加分的，可是對於整體大方向的偏斜，民眾還是保持保留態度，也會有一點疑慮。

    黨務高層直言，最近黨內要角對AIT處長的評論，會讓黨內外與台灣民眾感到相當錯愕，畢竟AIT處長還是美國派駐台灣的大使，大使就等於代表美國整體代表性的職銜，不應該要特別指出他對應在美國國內國務院的官階，如此對美國不夠尊重，接下來面臨年底地方選舉的挑戰，可能會更加嚴峻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播