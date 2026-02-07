為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲回家鄉新竹市站肥皂箱首秀 宣講1分鐘就急下台

    2026/02/07 20:37 記者洪美秀／新竹報導
    柯文哲街頭宣講站肥皂箱首秀獻給新竹市家鄉，但天氣冷，宣講1分鐘就急著想下台。（記者洪美秀攝）

    柯文哲街頭宣講站肥皂箱首秀獻給新竹市家鄉，但天氣冷，宣講1分鐘就急著想下台。（記者洪美秀攝）

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天出席青年部街頭宣講，回到家鄉新竹市，站上肥皂箱街頭宣講，他提到，從來沒有街頭宣講經驗。寒流來襲，柯文哲聲音顫抖，講了1分多鐘就急著想下台換人講。

    柯文哲宣講時坦言，一輩子沒有真正做過街頭演講，大部分都是在螢幕上出現，無論是接受媒體專訪或上課演講都比較多，YouTube上也有不少影片，但真正站在街頭面對群眾經驗並不多。他聲音顫抖笑說，自己「不是一個合格的教官」，甚至當場詢問現場是否有較有經驗的人可以先上來示範，講1分多鐘就急著想下台。他說，今天是來當教練，不是來當學生。

    柯文哲也向新竹鄉親分享返鄉心情，他提到，還是會常回來看媽媽、盡到家人的責任，「家人就是這樣，家鄉在哪裡，心就在哪裡」，因此，回到新竹看看家人是理所當然的事。

    柯文哲說，這次回來除了探望家人，也順便拉抬一下民眾黨在新竹的選情，「這是必要的工作」。他說，真正的人生是「關關難過關關過」，所謂的幸福快樂，並非隨手可得，「不是天天在過年」，人生的真實樣貌就是遇到困難、克服困難，甚至要學習不要把困難當作困難，這才是他所認為的人生哲學。

    他也說，今天的選戰實務培訓營由民眾黨青年部、國家治理學院及新竹黨部共同舉辦，在新竹是第一場試辦，如果成果良好，將推廣到全台各地，作為民眾黨替所有候選人招募志工的重要管道。訓練班是個model，也是一次測試，屬於pilot study，會先試辦、再修正，找出最適合的模式後全面推動。

    柯文哲街頭宣講站肥皂箱首秀獻給新竹市家鄉。（記者洪美秀攝）

    柯文哲街頭宣講站肥皂箱首秀獻給新竹市家鄉。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播