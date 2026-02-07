柯文哲回家鄉新竹市站肥皂箱首秀 宣講1分鐘就急下台

柯文哲街頭宣講站肥皂箱首秀獻給新竹市家鄉，但天氣冷，宣講1分鐘就急著想下台。（記者洪美秀攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天出席青年部街頭宣講，回到家鄉新竹市，站上肥皂箱街頭宣講，他提到，從來沒有街頭宣講經驗。寒流來襲，柯文哲聲音顫抖，講了1分多鐘就急著想下台換人講。

柯文哲宣講時坦言，一輩子沒有真正做過街頭演講，大部分都是在螢幕上出現，無論是接受媒體專訪或上課演講都比較多，YouTube上也有不少影片，但真正站在街頭面對群眾經驗並不多。他聲音顫抖笑說，自己「不是一個合格的教官」，甚至當場詢問現場是否有較有經驗的人可以先上來示範，講1分多鐘就急著想下台。他說，今天是來當教練，不是來當學生。

柯文哲也向新竹鄉親分享返鄉心情，他提到，還是會常回來看媽媽、盡到家人的責任，「家人就是這樣，家鄉在哪裡，心就在哪裡」，因此，回到新竹看看家人是理所當然的事。

柯文哲說，這次回來除了探望家人，也順便拉抬一下民眾黨在新竹的選情，「這是必要的工作」。他說，真正的人生是「關關難過關關過」，所謂的幸福快樂，並非隨手可得，「不是天天在過年」，人生的真實樣貌就是遇到困難、克服困難，甚至要學習不要把困難當作困難，這才是他所認為的人生哲學。

他也說，今天的選戰實務培訓營由民眾黨青年部、國家治理學院及新竹黨部共同舉辦，在新竹是第一場試辦，如果成果良好，將推廣到全台各地，作為民眾黨替所有候選人招募志工的重要管道。訓練班是個model，也是一次測試，屬於pilot study，會先試辦、再修正，找出最適合的模式後全面推動。

