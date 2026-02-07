當年打趴中國華為！她曝就是蕭旭岑看不起、「只比科長大」官員

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大一點」，引發輿論熱議。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑昨（6日）嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，卻對台灣說三道四，引發輿論熱議。財經網紅胡采蘋今（7日）吐槽，過去把中國華為打趴的，其實就是蕭旭岑看不起的「比科長大一點」的人，「蕭旭岑你還是去一般公司上上班好了，不要一直在那邊丟人現眼！」

不滿美方施壓通過1.25兆軍購特別條例的蕭旭岑，剛從中國回來就批美國干涉內政，還酸谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」；他還強調自己這次去中國見到的都是「正國級」（中國政協主席王滬寧）、「正部級」（國台辦主任宋濤）的大咖。

對此，胡采蘋今晚在臉書發文，「其實美國商務部是相對簡單的行政體系，部長是Secretary of Commerce，現在就是川普的好麻吉盧特尼克（Howard Lutnick）君，部長之下會有一個Deputy Secretary，這就相當於是次長，新聞常常會翻譯成副部長，但是對照台灣的公務體系應該相當於次長。在次長之下，有一個經常被翻譯成『助理部長』的職務Under Secretary，對應台灣的公務體系應該稱為司長，而商務部的工業安全局，就是由Under Secretary兼任工業安全局局長Bureau Head。而所謂『AIT處長不過是比科長大一點』，其實AIT的處長就是這一個層級。」

她繼續說道：「這種Under Secretary/ Bureau Head 是不是『比科長大一點』，讓我來為大家解說一下，2019年就是這個Under Secretary出了一個實體清單禁令，把華為列入實體清單，台積電當年度停止出貨給華為。華為幾乎是直接被打趴在地，花了5年時間，挖了一大堆台積電員工，想盡辦法複製台積電在2017年發明的DUV重複曝光技術，才在2023年做出7奈米晶片，推出了Mate 60手機。至今中國的晶圓製造技術仍然停留在7奈米。一紙禁令打趴華為5年，請問這是一個『比科長大一點』的小單位嗎？」

「再講外交體系，美國國務院要管理整個世界，遠比美國商務部複雜得多，在國內的國務卿Secretary、副國務卿Deputy Secretary體系之下，還有一群在全世界的大使，他們是Ambassador，大部分情況下職級和Under Secretary相當。AIT處長的英文是Director，而不叫 Ambassador，那是因為台美斷交的關係，但是谷立言這個Director就等於是司長的等級。你一定要矮化台灣也沒關係，你也可以硬要說他是Bureau Head，但老話一句，FBI 局長也是Bureau Head，你覺得這個位子很小嗎？」

胡采蘋接著談起中國的官員職階，「在中共的外交體系，所有的大使原則上也都是司長級（待遇給薪是正廳局級），但是有十幾個大使是『副部級』，包括美國、俄羅斯、朝鮮、英法德等國，以及聯合國等組織。基本上也是能對應上美國國務院的分層。至於中共給對台的國台辦主任『正部級』的待遇，高於駐美、駐俄大使，但其實國台辦不屬於外交體系，而是隸屬於國務院，國台辦跟中國外交部是平級單位，因此是正部級。」

最後她表示，「蕭旭岑很看不上的『科長』，在美國政府的職級應該是Deputy Assistant Secretary，例如美國戰爭部有一個『中國、台灣、蒙古科』，前陣子有一個唐安竹（Drew Thompson）跑出來寫他記憶中的張又俠，唐安竹就做過這個科長，他還帶著張又俠在美國到處參觀，他說張又俠一看到槍就拿起來玩。這個科的創科科長、首任科長就是前陣子風靡社群網路的Tony Hu胡振東，您看不起的科長，他離開了美國政府體系以後，當了雷神的台灣區總經理。結論就是，蕭旭岑你還是去一般公司上上班好了，不要一直在那邊丟人現眼！」

