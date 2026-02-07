為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    在市場電爆黃國昌 豬肉攤老闆再嗆：問題都回答不了選個屁喔！

    2026/02/07 20:37 即時新聞／綜合報導
    黃國昌被林姓豬肉攤老闆電爆。（記者黃政嘉攝）

    黃國昌被林姓豬肉攤老闆電爆。（記者黃政嘉攝）

    代表民眾黨出線參選新北市長的黃國昌，今天（7日）一早到新莊宏泰市場拜年拉票，當場被一名豬肉攤老闆狠狠洗臉，引發鄉民熱議。事後該名老闆接受訪問時直言，黃國昌連一般老百姓的問題，都沒能給出令人滿意的答案，「他還選個屁喔！」

    黃國昌今天帶著新北市議員陳世軒，到新莊宏泰市場向民眾發送春聯、紅包袋，豬肉攤林姓老闆詢問黃國昌「要把新北帶到哪裡？」，黃國昌開始說空話，稱「帶到更好的地方」，林老闆質問「更好是什麼地方？」，黃國昌開始搬出「2到6歲類義務教育」、「長輩健康檢查免費」等中央早就已經在做的政策。

    林老闆進一步詢問黃國昌，在社會福利方面的的具體政見，黃國昌說他「要讓年輕人看得到未來」，林老闆直接打槍「我要福利，看未來沒用」，並以民進黨參選人蘇巧慧提出的「65歲以上假牙補助最高5萬元」的政見來當例子，問黃國昌「你要補助多少？」，黃國昌說這就是之前蘇貞昌、林佳龍的政見，然後尬笑，就是沒有回答老闆的問題。

    黃國昌接著提到財劃法，跟林老闆說經過他的努力，新北市現在多了400億，林老闆一聽馬上又問「400億你要怎麼花？」，結果又把黃國昌給問倒了。

    堂堂康乃爾法學博士被市場攤商電爆的影片，隨即在網路上掀起熱烈討論，事後林老闆接受媒體採訪直言，黃國昌感覺在呼攏他們，一直在逃避問題，一邊又強調自己通過什麼修法讓新北多很多錢，他想問的就是，新北市既然錢很多，黃國昌要將這些錢用到哪邊去，「我早上跟黃國昌先生講的是我們底層老百姓的心聲，你要選一個新北市的大家長，連這種錢（的用途）都找不出來，那你還選個屁喔？」

    林老闆還說，黃國昌根本就還沒有準備好，「他只是照抄，就好像國防照抄一樣，去美國兩天回來就照抄……有開支票至少就是給人民一個希望，你完全不敢開。我想請問你，你想把新北市帶到哪個地方？你想把新北市這麼多錢拿來做什麼福利，等你有一天當新北市長才來規劃這個就太晚了。」

    網友紛紛表示，「這位大哥出來選都比那隻強」、「他政見永遠只有一個，就是消費賴清德」、「天啊！大哥的頭腦邏輯好淸楚」、「一個肉攤老闆講的話完全打趴整個民眾黨」、「豬肉攤老闆太帥了」、「給阿伯一個大大的讚」、「黃國昌被看沒有啦」、「老闆好懂！希望新北市民都跟你有同樣概念」、「好有智慧的民眾，真的有在關心政治，而且很認真很清楚」、「這老闆比黃更適合當立委」、「老闆都說完了，原來不用咆嘯也可以聽的清楚」。

