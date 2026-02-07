掃街被洗臉！黃國昌回答攤商「這些事」 周軒打臉：中央早在做

民眾黨新北市長參選人黃國昌到新莊宏泰市場拜年，林姓老闆質問：「要把新北帶到哪裡？」（記者黃政嘉攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今早至新莊宏泰市場，向民眾、攤商拜年，卻遭豬肉攤林姓老闆嗆聲問「要把新北帶到哪裡？」黃國昌親自與他說明。不過，政治工作者周軒指出，黃國昌到市場面對民眾，但背出來的東西都是中央早就在做的，「難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德。」

黃國昌今日到市場拜票，遭攤商嗆問：「要把新北帶到哪裡？」黃國昌回應：「帶到更好的地方。」攤商再嗆：「更好是什麼地方？」黃國昌則提出「二到六歲類義務教育」、「長輩健康檢查免費」等政策。

對此，周軒今日在臉書發文表示，黃國昌提出二到六歲類義務教育，但現在中央已經有零到六歲國家一起養，「不然要全部免費嗎？」至於長輩健康檢查免費，中央本來就有補助65歲以上長輩每年一次的健康檢查。

周軒指出，今天早上黃國昌到市場拜票慘遭攤商洗臉，很明顯的黃國昌不清楚自己在講什麼。他也批，一個要選新北市長的人，到市場面對民眾，背出來的東西都是中央早就已經在做的。「難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德。」

