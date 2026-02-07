為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    掃街被洗臉！黃國昌回答攤商「這些事」 周軒打臉：中央早在做

    2026/02/07 17:22 即時新聞／綜合報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌到新莊宏泰市場拜年，林姓老闆質問：「要把新北帶到哪裡？」（記者黃政嘉攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌到新莊宏泰市場拜年，林姓老闆質問：「要把新北帶到哪裡？」（記者黃政嘉攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今早至新莊宏泰市場，向民眾、攤商拜年，卻遭豬肉攤林姓老闆嗆聲問「要把新北帶到哪裡？」黃國昌親自與他說明。不過，政治工作者周軒指出，黃國昌到市場面對民眾，但背出來的東西都是中央早就在做的，「難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德。」

    黃國昌今日到市場拜票，遭攤商嗆問：「要把新北帶到哪裡？」黃國昌回應：「帶到更好的地方。」攤商再嗆：「更好是什麼地方？」黃國昌則提出「二到六歲類義務教育」、「長輩健康檢查免費」等政策。

    對此，周軒今日在臉書發文表示，黃國昌提出二到六歲類義務教育，但現在中央已經有零到六歲國家一起養，「不然要全部免費嗎？」至於長輩健康檢查免費，中央本來就有補助65歲以上長輩每年一次的健康檢查。

    周軒指出，今天早上黃國昌到市場拜票慘遭攤商洗臉，很明顯的黃國昌不清楚自己在講什麼。他也批，一個要選新北市長的人，到市場面對民眾，背出來的東西都是中央早就已經在做的。「難怪黃國昌什麼事都要喊賴清德。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播