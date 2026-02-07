45位印尼看護工投入防災士培訓 蕭美琴：補上社會安全網關鍵拼圖

台中市地方文化發展促進會、台灣世界展望會今天在台北車站大樓舉辦「外籍看護移工防災士培訓」，這是全國首場以印尼看護移工為主要培訓對象的防災士專班。（內政部提供）

台中市地方文化發展促進會、台灣世界展望會今天在台北車站大樓舉辦「外籍看護移工防災士培訓」，這是全國首場以印尼看護移工為主要培訓對象的防災士專班，共有45位移工參與。副總統蕭美琴也到場勉勵，她感謝印尼兄弟姊妹，讓台灣防災士培訓工作及社會安全網，補上最溫柔、也最關鍵的一塊拼圖。

由台中市地方文化發展促進會、台灣世界展望會辦理、內政部與勞動部指導的「外籍看護移工防災士培訓」，今天在台北車站大樓舉行。副總統蕭美琴、內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰及駐台北印尼經濟代表處代表Mr. Arif Sulistiyo也蒞臨致詞勉勵。

蕭美琴表示，謝謝印尼朋友遠渡重洋來到台灣，同時照顧台灣許多的長輩，把台灣當第二個家，謝謝印尼兄弟姊妹們今天的參與，讓台灣防災士的培訓工作及社會安全網，補上最溫柔、也最關鍵的一塊拼圖。

蕭美琴提到，賴總統提出「全社會防衛韌性」的概念，就是要讓這塊土地上的每一個人能夠安心。這次防災士培訓不僅有助於提升移工的防災知識與技能，希望參訓的印尼朋友分享所學，成為讓自己更安心、更安全的重要力量。

劉世芳表示，台灣和印尼都是天災、地震頻繁的地區，遇到災害發生時，需要學習專業技巧，尤其外籍看護移工長時間在家庭第一線照顧長者、身心障礙者及病患，是災害發生時「最靠近需要幫助的人」，往往也是第一個必須做出判斷與行動的關鍵角色。透過防災士培訓課程，不僅可強化移工自我保護與應變能力，也能在關鍵時刻協助被照顧者避開危險，成為家庭與社區防災網絡中最重要的力量。

洪申翰說，移工朋友是台灣照護體系中不可或缺的一環，與大家在同一塊土地上工作與生活，也共同面對地震、風災等環境災害風險。勞動部也積極配合內政部政策，協助整合跨國勞動力資源與多語支持，在一起面對災難的時候，往往更能顯現我們就是一家人，更是命運共同體，透過彼此扶持，共同守護我們自己以及安身立命的家園。

