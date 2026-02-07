為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    尷尬！江、盧接連打臉蕭旭岑「科長說」 網：藍精神分裂

    2026/02/07 15:19
    谷立言近來多次造訪台中。圖為盧秀燕（中）、谷立言（右）6日受邀出席由江啟臣（左）辦公室等主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」。（資料照，記者廖耀東攝）

    谷立言近來多次造訪台中。圖為盧秀燕（中）、谷立言（右）6日受邀出席由江啟臣（左）辦公室等主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」。（資料照，記者廖耀東攝）

    國民黨副主席蕭旭岑昨嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發撻伐。谷立言近來多次造訪台中，台中市長盧秀燕今日回應，「台美關係從來不是小事」；立委江啟臣今日更直接稱，谷立言依照國務院相關層級來說屬於大使層級，對照軍方層級為中將等級。對此，有網友疑惑：「藍營精神分裂了嗎？」還有不少網友笑稱：「綠啟臣」、「江啟臣背後發出綠光」。

    盧秀燕今日受訪，被問及蕭旭岑「科長說」時表示，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，「我們要更加重視，要不斷的爭取國際間的支持」；江啟臣今日更受訪表示，谷立言層級依國務院是大使，軍方是中將，不論是派駐到到台灣當代表、到中華民國擔任大使，就代是表他的國家，外交要相互尊重。一番說詞等同打臉蕭旭岑。

    相關新聞被轉至PTT後 ，「同黨不同調」引發網友熱議，不少網友直呼：「國民黨精神分裂？」「搞得我好亂啊！」針對江啟臣直接反駁蕭旭岑的說法，網友更紛紛表示：「國民黨親美派最後的掙扎」、「要變綠啟臣了」、「唉 難道江啟臣不能奪權嗎？他稍微正常一點」、「江啟臣背後發出綠光」、「國民黨該清黨了 美啟臣挾洋自重」、「蕭不要臉 但江要他的政治前途啊」。

