參選市議員背心「撞色」民眾黨 高雄綠營新人吳昱鋒致歉

吳昱鋒（左四）帶著助選團隊，已完成民進黨高市議員初選登記。（取自吳昱鋒臉書）

投入民進黨高雄前鎮小港區議員初選的新人吳昱鋒，在街頭拜票時，因背心顏色「撞色」民眾黨，被誤以為是民眾黨籍，網友紛紛建議他更換；對此，吳昱鋒今（7）日發文解釋，當初是希望選亮一點的綠色，代表新氣象、陽光一點，沒考慮到撞色問題，他感到抱歉。

38歲的吳昱鋒，是政大科技管理碩士，擔任智慧農業科技公司執行長，此次參加初選，他希望結合自己在科技產業與國際合作的經驗，為家鄉帶來更具前瞻性與國際觀的政策思維，並會以「在地服務、產業創新、國際連結」等三大主軸，提出務實可行的政見。

吳昱鋒今天在「脆」PO出自己拜票的影片，由於他的背心顏色「撞色」民眾黨，不少網友都誤以為他是民眾黨籍；有網友說「吳大哥，那個稍早有遇到你們，攤販看到你背心顏色在說你民眾黨的…所以看背心顏色要不要考慮換一下」、「這個背心顏色+背後沒有黨徽，第一時間真的誤以為你是民眾堂的。」

對此，吳昱鋒回文說「向大家抱歉，讓大家誤會成民眾黨」，他強調自己是民進黨的參選人，當時挑選背心時，希望能選亮一點的綠色，代表新氣象、陽光一點，沒考慮到撞色問題，團隊會反省。至於背心換掉，目前時間點有點尷尬，3月初就開始電話民調，不論是製作時間跟成本，都需要考量，暫時就不做更換了。

吳昱鋒強調，團隊會針對現有會造成大家誤會的地方做改善，可能增加更明顯的黨徽、個人簡介明確補上民進黨等，「第一次從政有些做不好的地方，我們會改進」。

