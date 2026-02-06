國民黨稱3月底前最後一週完成民調 江啟臣嚴正聲明：無共識

江啟臣發出嚴正聲明，黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。（記者廖振輝攝）

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，國民黨今天說，經充分溝通與說明後，2位有意參選同志皆都簽署協議，雙方同意在3月底前的最後一週完成民調作業。不過，江啟臣晚間發出嚴正聲明，黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

江啟臣指出，他基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然今日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣說，楊瓊瓔所發布之新聞稿提到，「……經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，首先澄清他除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣強調，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

