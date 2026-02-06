美方下3軍售案通牒 吳宗憲：你我都反共但不能亂搞

國民黨立委吳宗憲。（記者林欣漢攝）

藍白持續阻擋國防特別預算條例草案，導致對台重大軍購計畫嚴重延宕。國防部今（6日）表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。國民黨立委吳宗憲表示，問題在1.25兆元的軍購內容不清楚，國民黨絕對沒有要擋軍購，也沒有要弱化台灣的國防，「你反共，我也反共，但不能亂搞」，國防支出會排擠到其他的預算支出，這是沒有辦法的事情，餅就這麼大。這些支出的效益為何，是他很在乎的事。

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案無法付委。立法院民眾黨團自提黨版4000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，對美軍購金額僅「國防部」版本的三分之一；立法院國民黨團及智庫也正在研擬黨版軍購特別條例草案。

吳宗憲強調，他絕對捍衛中華民國、台灣，國民黨與民進黨對於保衛台灣不發生戰爭的邏輯不同，民進黨希望不發生戰爭的邏輯是狂買武器，國民黨則是降低兩岸衝突，讓台灣成為適合投資的地方，台積電不會因為地緣風險加速移去美國，輝達將更多資料庫設在台灣，給予來台研發的生技公司更多優惠等，當世界各國更多投資在台灣，且很多是重要的供應龍頭時，這就是我們的安全來源。

吳宗憲指出，武器再怎麼買，也買不贏大陸，大陸的軍事採購是我們的17倍，上兵伐謀、其次伐交，不是一切都要走向戰爭。我們都在保衛台灣，但我們的模式更好，「你（指賴清德總統）的模式不聰明，沒有否認你想要保衛台灣，但不聰明。」

國民黨立委謝龍介也說，到底有多少人要分這個錢，要急於給在野黨壓力？除了3500億元是比較明確、有清單的，其餘9000億元完全沒有詳細的計畫，叫國會怎麼幫你背書。到底是急著要向誰送錢，如果是這樣子的態度，會失去台灣人的感情、支持與信心，尤其美國朋友請小心一點、說話要客氣一點，台灣人對你們的信任度逐漸在降低，錢說不清楚、講不明白，買什麼東西都看不到就要掏出1.25兆元，很少人會信服，不但不相信還會質疑。

國民黨立委謝龍介。（記者林欣漢攝）

