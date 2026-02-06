民進黨新北市議員初選 今11人完成登記

第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）料將進入初選民調。（記者黃子暘攝，資料照）

民進黨新北市黨部即起受理市議員初選登記至10日，市黨部公告，今（6日）共有11人完成參選登記，包括爭取連任的市議員鄭宇恩、李宇翔、彭佳芸、卓冠廷、廖宜琨、張錦豪。

值得留意的是，本來爭取激戰區第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提名的參選人朱誼臻今日登記改選第11選區（金山、萬里、汐止），第8選區女性參選人高乃芸可能以女性保障名額保送提名外，已知5位男性參選人料仍將進入初選民調。

民進黨新北市黨部公告已完成市議員初選領表登記名單，各選區參選人有：

第一選區（石門、三芝、淡水、八里）：鄭宇恩、游明諺

第二選區（林口、五股、泰山）：李宇翔、戴翎育

第三選區（新莊）：翁震州、翁昭仁

第四選區（三重、蘆洲）：陳俊維、彭佳芸

第五選區（板橋）：李昆穎

第六選區（中和）：張維倩

第七選區（永和）：羅文崇

第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）：彭一書、高乃芸、卓冠廷、吳昇翰、廖宜琨

第十一選區（金山、萬里、汐止）：朱誼臻、張錦豪

