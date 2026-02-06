中配李貞秀立委資格惹議 總統府資政沈國榮擬提告：不容立院知法違法

台灣北社等多個本土社團今天在立法院中興大樓召開「從國籍資格爭議到掏空式修法，公民社會啟動憲政防線」記者會。（記者李文馨攝）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，台灣北社等本土團體今天召開記者會呼籲，在李貞秀的資格爭議尚未釐清前，相關單位應設置李不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入涉及國安或機密程序等防火牆，以維護國家安全；總統府資政沈國榮透過聲明表示，他將聯合各界人士依法提告，不容立院知法違法、亂紀行為一再重演，讓立院淪為「豬仔立委」。

台灣北社等多個本土社團今天在立法院中興大樓召開「從國籍資格爭議到掏空式修法，公民社會啟動憲政防線」記者會，要求藍白兩黨停止將國會變成政黨利益交易的工具，盼府院啟動憲政防衛機制，阻止惡法生效，同時呼籲社會正視「掏空式修法」對台灣民主的長期傷害。

台灣北社理事長、醫師羅浚晅說，李貞秀至今仍未提出放棄中國國籍的法律證明，其遞補資格存在嚴重的法律瑕疵；而這不只是行政程序問題，而是對中華民國憲政體系的公然挑釁，呼籲立法院應立即暫停李貞秀的職權行使，包括禁止其接觸國防與外交等國家機密、禁止質詢相關官員，以防堵潛在的國安風險。

總統府資政沈國榮透過聲明表示，李貞秀具有中華人民共和國國籍，尚未提出放棄他國國籍之申請文件，若就任公職屬嚴重違法行為，自始無效。立法院如無力處理，人民自會記住這段醜惡歷史。李貞秀亦為違法且自始無效之公職，其任何薪資、質詢等均為不法之行為。本人將聯合各界人士依法提告，不容立院知法違法、亂紀重演，讓立法院淪為「豬仔立委」。

北社法政經濟委員會主委、律師戴家旭直言，當前的立法院已淪為「國會拍賣會」，拍賣的正是台灣的憲政體制與民主價值。李貞秀在公開場合脫口：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」代表她的潛意識中祖國就是中國；而她為了當立委不惜和丈夫離婚，「這種人，她不但不會忠於自己的婚姻，她也不會忠於自己的國家，有一天她甚至不會忠於民眾黨，這樣的人不應該成為我們的立法委員」。

濟南基督長老教會牧師黃春生說，立法院長韓國瑜以及來到民主台灣生活的中國人，「你們的身軀離開威權國家來到民主國家，但你們的頭腦不能繼續留在威權體制的鐵籠裡面。」身軀得到自由，頭腦也要追求自由，他不願意看到台灣人辛苦建立的民主家園受到侵害，因此要守護民主自由，拒絕威權中國的併吞。

