    首頁 > 政治

    南方問政聯盟18+1聯合造勢拚民進黨內初選 為高雄當「做工的人」

    2026/02/06 14:26 記者王榮祥／高雄報導
    南方問政聯盟18+1聯合造勢拚民進黨內初選，願為高雄當「做工的人」 。（聯盟提供）

    高市議會「南方問政聯盟」2/6展現高度團結氣勢，由跨政黨跨區域跨世代跨派系的18位現任議員及多位優秀參選人、共同前往民進黨高市黨部完成市議員黨內初選登記，連同到場聲援的無黨籍市議員張博洋，共19人齊聲喊話願為高雄當「做工的人」。

    高市議會議長康裕成強調，南方問政聯盟成員雖無外在形式上的統一服裝，卻擁有更深層的理念連結，這是一個集結「跨黨、跨派系、跨世代、跨領域、跨地域」的強韌戰隊，凝聚這股力量的並非顏色或派系的標籤，而是一顆願意共同為高雄打拚、炙熱的心。

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也現身致意，自己與聯盟成員一樣，都是「為高雄做工的人」，他已準備好擔任引領高雄進步的「新隊長」，在前3任市長奠定的厚實基礎上，全力以赴接下這關鍵的第四棒。

    聯盟提出三大核心理念，作為對高雄市民的承諾，堅持「理性監督」，提升議事品質；深化「專業問政」、推動城市轉型；匯聚「進步力量」，打造高雄價值新典範。

    聯盟成員一選區林富寶，三選區（大岡山）蔡秉聰，四選區（左營楠梓）黃文志、尹立、黃偵琳，五選區（仁大鳥大）張勝富、邱俊憲，六選區（旗鼓鹽）李喬如、簡煥宗，七選區（三民）康裕成、何權峰、張博洋（無黨），八選區（前新苓）郭建盟、湯詠瑜，九選區（鳳山區）陳慧文、蘇致榮，十選區（前鎮小港）黃彥毓、黃敬雅，十一選區（林園大寮）洪村銘。

