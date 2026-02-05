為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳致中情義相挺 黃彥毓：盼支持者關鍵時刻集中選票

    2026/02/05 18:51 記者王榮祥／高雄報導
    前高市議員陳致中、前鎮區里長聯誼會主席王進亨陪黃彥毓站路口拜票。（黃彥毓團隊提供）

    前高市議員陳致中、前鎮區里長聯誼會主席王進亨陪黃彥毓站路口拜票。（黃彥毓團隊提供）

    前高市議員陳致中今現身力挺爭取連任的民進黨高市議員黃彥毓，他形容黃彥毓風格務實、待人誠懇，正是地方最需要的民代特質；黃彥毓則向支持者與鄉親喊話，盼關鍵時刻集中選票，讓他能為地方繼續服務。

    投入民進黨高市議員前鎮、小港區黨內初選、積極爭取連任的黃彥毓，今下午於翠亨北路、鎮中路路口拜票，前高市議員陳致中、前鎮區里長聯誼會主席王進亨到場相挺，吸引不少人車目光，也展現黃彥毓在地方累積的廣泛人脈與支持基礎。

    地方人士觀察，近期黃彥毓站路口行程中，除里長、基層幹部頻繁現身，也可見同世代、不同背景的支持者主動到場打氣，凸顯其長期深耕地方所建立的信任關係正在發酵。

    陳致中指出，與黃彥毓長期共事，有深厚的革命情感，也看見他在地方事務上的投入與協調能力；他形容黃彥毓做事風格務實、待人誠懇，能夠與不同世代、不同角色順利合作，這正是地方目前最需要的特質。

    黃彥毓則說，今年前鎮、小港席次縮減、競爭相對激烈，支持力量能否有效整合，將直接影響地方服務是否能延續；地方建設與公共服務不是一時熱度，而是長期累積成果，需要熟悉地方、能協調各方的民代執行。

    黃彥毓回顧2022年首次參選市議員時，承接任職前鎮、小港長達20年的前市議員林宛蓉交棒支持，成功為民進黨守下一席；如今隨著更多地方人士主動表態相挺，也反映他在前鎮、小港累積的信任與好人緣，正逐步轉化為穩定的支持力量。

    黃彥毓提醒鄉親，初選不是對立，而是一次集體選擇，感謝各界朋友鼓勵與陪伴，並呼籲支持者在關鍵時刻集中選票，讓地方服務能夠持續、政策推動不被中斷，繼續為前鎮、小港把事情做好。

    前高市議員陳致中為黃彥毓站台。（黃彥毓團隊提供）

    前高市議員陳致中為黃彥毓站台。（黃彥毓團隊提供）

