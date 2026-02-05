蔡麗清走了 林琨瀚來了！楊玲宜籲高虹安不要糟蹋人才

民進黨市議員楊玲宜。（資料照）

新竹市長高虹安今天宣布延攬前三商虎職棒球星、現任清大體育室副教授林琨瀚出任副市長，期能協助解決新竹棒球場改善工程問題。綠營市議員楊玲宜說，4年前高虹安任命檢察官出身的蔡麗清擔任副市長，說要查棒球場大秘寶，結果高虹安只想消費棒球場，把棒球場當政治提款機。如今又任命林琨瀚當副市長，籲高虹安不要暴殄天物，糟蹋人才，重點不在誰當副市長，而是高虹安有無心及執行力要兌現重啟棒球場的承諾。

楊玲宜說，高虹安就像放羊的小孩，喊了近4年，棒球場重啟依然遙遙無期，至今無法啟用。走了一個檢察官出身的副市長蔡麗清，加上市府已被桃園地方法院認證是多次亂挖球場的元兇，如今又聘任專業的球星擔任副市長，籲高虹安不要暴殄天物，糟踏好人才，盡快兌現重啟棒球場的承諾。

市議員曾資程說，林琨瀚具學界背景，也有運動與行政歷練，外界對他當然有所期待。但竹市整體治理成效，關鍵終究還是在市長本身的領導與決策能力。高虹安市府執政已進入第4年，市民還看不到清楚、完整、可被執行的城市整體布局。副市長的加入或許能帶來新動能，但前提是市府團隊必須真正改善內部治理問題。期待新的副市長，能協助高虹安補強市府團隊在專業整合、決策清楚度與執行力上的不足，不是重演部分主管「語焉不詳」、或有專業卻缺乏領導、甚至流於專業傲慢的老問題。市民要的不是頭銜，而是能把事情真正做好的市政團隊。

新竹棒球場整修中，力拚今年重新啟用。（資料照）

