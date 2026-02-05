環團喊春節全面停煤 何欣純：在野黨放下對立 支持燃氣快上燃煤快退

環團要求春節全面停煤，何欣純呼籲在野黨放下政治對立，讓燃氣機組提早上線，中火機組趕快退場。（記者蔡淑媛攝）

針對環保團體昨天到台北市民進黨部前抗議民進黨減煤承諾跳票，要求今年春節期間，中火應做到全面停煤，對此，台中市何欣純今天受訪表示，行政院與台電不斷溢注預算與資源，以氣換煤，需要中央地方合作，呼籲在野黨，放下政治對立一起來支持，燃氣機組提早上線，中火機組趕快退場。

何欣純今天到北屯市場拜票發春聯時受訪表示，理解環團訴求，國人健康很重要，改善空污是全民共識，要改善空污，行政院與台電不斷溢注預算與資源，以氣換煤，讓燃氣機組盡早上場，讓燃煤機組退場，需要中央地方合作。

何欣純呼籲在野黨，放下政治對立一起來支持讓台中空氣愈來愈好，燃氣機組提早上線，中火機組趕快退場，才是踏實的作法。

針對環團要求今年春節期間，中火應做到全面停煤，何欣純認為這個訴求要審慎看待，她指出，穩定供電及民生需求為最重要基礎，春節用電要穩定，讓民眾過好年，訴求要與產業發展、經濟民生用電穩定最為重要。

台電昨日也針對環團訴求回應，台中用電連6年全國第一，而台中電廠發電量自2019年起已無法滿足用電，經持續減煤減排的努力，2025年台中電廠空汙排放較2016年減少達81%，是台中市固定汙染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38%，但在持續努力下，空汙和用煤量都已大量減少，預計2034年底前可達成無煤供電，台電強調，空汙來源眾多，仰賴多元治理，盼各界共同關注。

