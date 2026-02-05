為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    環團喊春節全面停煤 何欣純：在野黨放下對立 支持燃氣快上燃煤快退

    2026/02/05 14:11 記者蔡淑媛／台中報導
    環團要求春節全面停煤，何欣純呼籲在野黨放下政治對立，讓燃氣機組提早上線，中火機組趕快退場。（記者蔡淑媛攝）

    環團要求春節全面停煤，何欣純呼籲在野黨放下政治對立，讓燃氣機組提早上線，中火機組趕快退場。（記者蔡淑媛攝）

    針對環保團體昨天到台北市民進黨部前抗議民進黨減煤承諾跳票，要求今年春節期間，中火應做到全面停煤，對此，台中市何欣純今天受訪表示，行政院與台電不斷溢注預算與資源，以氣換煤，需要中央地方合作，呼籲在野黨，放下政治對立一起來支持，燃氣機組提早上線，中火機組趕快退場。

    何欣純今天到北屯市場拜票發春聯時受訪表示，理解環團訴求，國人健康很重要，改善空污是全民共識，要改善空污，行政院與台電不斷溢注預算與資源，以氣換煤，讓燃氣機組盡早上場，讓燃煤機組退場，需要中央地方合作。

    何欣純呼籲在野黨，放下政治對立一起來支持讓台中空氣愈來愈好，燃氣機組提早上線，中火機組趕快退場，才是踏實的作法。

    針對環團要求今年春節期間，中火應做到全面停煤，何欣純認為這個訴求要審慎看待，她指出，穩定供電及民生需求為最重要基礎，春節用電要穩定，讓民眾過好年，訴求要與產業發展、經濟民生用電穩定最為重要。

    台電昨日也針對環團訴求回應，台中用電連6年全國第一，而台中電廠發電量自2019年起已無法滿足用電，經持續減煤減排的努力，2025年台中電廠空汙排放較2016年減少達81%，是台中市固定汙染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38%，但在持續努力下，空汙和用煤量都已大量減少，預計2034年底前可達成無煤供電，台電強調，空汙來源眾多，仰賴多元治理，盼各界共同關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播