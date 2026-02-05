鍾佳濱點她代李貞秀「上場秀球技」 陳智菡：貴黨很閒干涉他黨提名？

立法院台灣民眾黨黨團主任陳智菡。（資料照）

中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，繼前日自曝親辦申請中國籍放棄未果，昨日再遭內政部長劉世芳強調「不具法律效果的放棄」；民進黨立委鍾佳濱今早更直點名，民眾黨立院黨團主任陳智菡身處立院已久，搞不好能派她「上場秀球技」。對此，陳智菡抨擊，賴清德試圖強奪公民參政權，鍾還介入他黨提名，怒轟「貴黨團很閒？」，莫名其妙。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（5）早受訪表示，面對國民黨上一會期曾提「國籍法」修法，目前無法判斷是否為具中國籍人士國公職開後門；話鋒一轉，提及李貞秀就職立委首日訪問，他稱即便李是誤稱自己僅有中華人民共和國國籍，仍會讓國民憂心，更提及陳智菡，稱她在立院黨團當「板凳球員」很久了，搞不好可派她上場「秀秀球技」。

請繼續往下閱讀...

針對鍾佳濱發言，陳智菡稍早回應指出，李貞秀是依程序合法遞補、於3日正式就職的立法委員，不只中選會已確認她入籍中華民國逾十年，確具公職被提名人的參政資格，並在2日頒發當選證書給她；如今卻在內政部長劉世芳、總統賴清德的個人意識形態霸凌下，試圖強迫國家機關剝奪一名中華民國公民的參政權，這樣的「賴式法學」，早已讓行政機關、基層陷入集體混亂，相互打架，有夠荒謬。

陳智菡怒轟，劉世芳自己沒有論述能力，乾脆發動民進黨團兄弟姊妹來亂戰一通，前天吳思瑤瞎扯國安法、昨天陳培瑜毫無底線地刺探李貞秀家務事，簡直把女人當作男人的附屬品、視新住民配偶為次等公民，毫無平權觀念；如今鍾佳濱委員更莫名其妙，跑來干涉台灣民眾黨提名，質問民進黨各位大立委是否沒事做、「貴黨團很閒？」，更諷稱羨慕貴黨團歲月靜好，沒事做只要打嘴砲就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法