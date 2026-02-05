李貞秀突被助理「踢出群組」！ 網友笑翻：什麼操作？

Threads流傳截圖，李貞秀本人突然被助理踢出媒體群組。（取自Threads）

民眾黨不分區立委李貞秀被內政部長劉世芳封殺，未來不能調閱「機密等級」以上文件。李貞秀辦公室今日對此發布回應前，李貞秀本人突然被助理踢出媒體群組，引發熱議。對此，踢人的助理表示，是「依照指示」行事，不過仍引發網路議論。

民眾黨中配立委李貞秀走馬上任，卻因中國背景、國籍爭議備受關注，內政部要求證明放棄中國國籍、提供放棄國籍遭拒佐證，內政部長劉世芳更透露，日後將拒絕李索取密件以上資料。

根據外傳的對話截圖，李貞秀助理今早在媒體群組中表示「本辦公室將會在11時以前，一定提供各位統一的文字稿作為完整回應」，李貞秀卻在下方表示「就11時以前給就好，不需要再多回覆一個這個承諾，萬一錯過時間反而跳票。盡量要做到言出必行，沒有把握的事情不能承諾，特別還給自己壓時限。」隨後又將留言收回。結果不到幾分鐘，李貞秀就遭另外一名助理踢出群組。

對此，李辦回應，將李貞秀踢出群組的助理是依照李貞秀本人意思行事；踢人的助理也親自表示，「依委員本人指示，將委員退出群組」。助理解釋，委員將專注於立法委員工作，新聞稿及相關回應則由同仁負責。

社群相關討論下方，網友紛紛留言：「懶到連自己離開都不願意」、「笑死」、「很精彩欸」、「這樣做是對的」、「太魔幻」、「這麼好笑的事是真的可以免費看嗎？」、「太好笑了吧」、「這是什麼操作」。

台灣民眾黨新任立委李貞秀。（資料照）

