    首頁 > 政治

    李貞秀國籍爭議 沈伯洋點名韓國瑜：不依法解職就是瀆職

    2026/02/05 14:14 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配不分區立委李貞秀（見圖）國籍爭議懸而未決。沈伯洋強調公職人員就職前必須放棄其他國籍，中國籍沒有理由成為特權。並點名立法院長韓國瑜必須依法予以解職，否則就是瀆職。（資料照）

    民眾黨中配不分區立委李貞秀雖已在立法院宣誓就職，國籍爭議仍懸而未決。立委沈伯洋針對近日的議論爭點整理懶人包，強調公職人員就職前必須放棄其他國籍，中國籍沒有理由成為特權。對於有人聲稱要回歸《兩岸條例》，他也直言「那是錯的」，直言「就任規則」一律適用《國籍法》。至於說中國不算外國、搬出憲法的，更是荒謬。他也強調，立法院長韓國瑜必須依法予以解職，否則就是瀆職。

    沈伯洋在臉書發文分享「李貞秀懶人包」，他表示「有中國國籍可以拿台灣身分證嗎？可以。但有中國國籍可以當立法委員嗎？絕對不行」。

    沈伯洋說明，立法委員掌握國家預算與機密，具有「忠誠義務」。依據《國籍法》，公職人員就職前必須放棄其他國籍。以前所有雙重國籍的立委都放棄了，中國籍沒有理由成為特權。

    沈伯洋強調，根據中國《國家情報法》，只要是中國公民，就「必須」協助中共蒐集情報。這不是個人選擇，而是中國的法律義務。他也直言，「我們怎麼可能讓一個依法必須幫中共情蒐的人，進入立法院取得國家機密？這跟歧視有什麼關係？」

    沈伯洋也提到，有人說要回歸《兩岸條例》，那是錯的。《兩岸條例》處理的是身分取得和參選資格，至於「就任規則」一律適用《國籍法》，這在法律解釋上毫無懸念。什麼特別法優先一般法，完全是錯誤解釋。

    沈伯洋也質疑，至於說中國不算外國、搬出憲法的，更是荒謬。憲法寫的是「固有」疆域而非「故有」疆域。如果這種邏輯成立，難道解放軍也可以叫國軍嗎？解釋法律不要反現實。現在一堆人真的是以為文字解釋就可以解釋法律。

    沈伯洋在文末也強調，法律底線清清楚楚。只要李貞秀拿不出有效的放棄國籍證明，就是違法就任。立法院長韓國瑜必須依法予以解職，否則就是瀆職。

