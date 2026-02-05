為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民眾黨稱修戒嚴法限24hr國會追認 林智群諷：讓中國一次炸光一鍋炒？

    2026/02/05 08:35 即時新聞／綜合報導
    民眾黨4日更開記者會公布優先法案，強調「人民優先，民生優先」，並稱將積極推動修正戒嚴法。（資料照）

    民眾黨4日更開記者會公布優先法案，強調「人民優先，民生優先」，並稱將積極推動修正戒嚴法。（資料照）

    立法院民眾黨黨團遞補6位不分區立委，民眾黨4日更開記者會公布優先法案，強調「人民優先，民生優先」，並稱將積極推動修正戒嚴法。對此律師林智群批評，開戰後24小時內，行政院官員、一堆將領跟立法委員都會集合起來，在立法院裡面，讓中國一次炸光一鍋炒，世界上有這麼蠢的立法嗎？

    民眾黨團昨表示將積極推動修正戒嚴法，緊急情況下政府宣布戒嚴，現行規定立法院應於一個月追認，打算修改為「限縮為24小時」，以防止「執政濫權」，引發外界質疑。

    林智群在臉書發文砲轟：「戰爭開打時，要不要戒嚴，還要共產黨的狗在24小時內幫大家決定喔？」他質疑藍白說總統會「亂戒嚴」，那藍白就不會「亂擋戒嚴」喔？以過去濫權的紀錄，藍白亂搞的機會高很多欸！

    林智群也諷刺，戰爭開始前， 如果藍白都跑光光，跑到美國去了，誰來追認戒嚴？他也直言「如果我是共產黨，在開戰24小時，我一定先炸立法院（共產黨炸自己的狗應該不會手軟），那台灣不就不能戒嚴了？」、「立法院開會討論戒嚴的事情，行政院長跟國防部長、一堆將領也要來立法院做報告，此時不炸，更待何時？」

    林智群也批評，立法告訴對岸，開戰後24小時內，行政院官員、一堆將領跟立法委員都會集合起來，在立法院裡面，讓中國一次炸光一鍋炒，世界上有這麼蠢的立法嗎？

    林智群在文末也痛罵，「藍白委員死有餘辜，其他台灣軍政高層，也要跟你們這些白癡一起陪葬嗎？」，他也質疑「這叫民生法案喔？」、「民眾黨跟統促黨到底差別在哪裡，我看不出來」。

