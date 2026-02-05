吳靜怡：川習熱線傳遞「警示」 台灣沒有鬆懈本錢

時隔2個多月美中領導人再度通話，美國總統川普稱與中國國家主席習近平進行長時間的通話，並談及貿易、軍事、4月訪中行程及台灣等多項議題。（美聯社）

時隔2個多月美中領導人再度通話，美國總統川普稱與中國國家主席習近平進行長時間的通話，並談及貿易、軍事、4月訪中行程及台灣等多項議題。媒體人吳靜怡指出，對台灣來說這是一個再清楚不過的警示，美中雖可選擇暫時休戰，台灣卻完全沒有鬆懈的本錢，她強調美中在部分全球衝突上仍可能「有限合作」，但這絲毫無法掩蓋北京對台灣的統一企圖，台灣必須持續深化國防自主和全民防衛意識，主動強化非紅供應鏈與民主夥伴的合作，唯有以科技創新、民主韌性與國防自主為基礎，才能打造不受擺佈的未來。

美中領導人再度通話，川普稱美中關係及他與習近平之間的個人關係，都非常良好，在他接下來3年的總統任期內，與習近平和中華人民共和國相關的事務，「將會取得許多正面成果」。雖然川普在社群發文中並未透露台灣議題的內容，不過中國官媒新華社報導稱，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，從貿易休戰到國防紅線，川習熱線後，台灣捍衛主權刻不容緩！她表示川普與習近平的通話，被多數外媒形容為「穩定關係」、「管理衝突」的降溫訊號；但對台灣而言，這通熱線真正傳遞的，是一個再清楚不過的警示，美中大國可以選擇暫時休戰，台灣卻完全沒有鬆懈的本錢。

吳靜怡說明，表面上，這是一場延續貿易休戰氣氛的高層對話；實質上，卻再次暴露台海「國防紅線」的緊迫性。根據外媒報導，對話內容涵蓋大豆貿易、伊朗局勢與烏克蘭戰爭等議題；習近平則再度重申台灣是不可逾越的「紅線」，並警告美國對台軍售必須「極度謹慎」。川普維持一貫的「戰略模糊」，僅強調美中關係「極其良好」，並釋出四月可能舉行北京峰會的訊號。當美中在談穩定，真正被放上風險天秤的，正是台灣的主權處境和態度。

吳靜怡強調，台灣此刻對「國防自主」的投入，不是選項，而是底線，賴清德政府近年提高國防預算、推動不對稱作戰體系，聚焦無人機、飛彈與後備改革，核心目的只有一個，就是確保台灣在任何情境下，都具備獨立防衛的能力，而不是把安全寄託在他國談判結果之上。她也直言，歷史反覆證明，最危險的時刻，往往不是衝突升高，而是外界誤以為衝突不會發生。

吳靜怡指出，同樣關鍵的是科技產業與「非紅供應鏈」的戰略選擇，以台積電為代表的台灣半導體產業，近年加速布局美國、日本與歐洲，透過產能分散降低地緣政治風險，這不只是商業布局，更是國安層級的主權工程，當科技供應鏈被威權體系掌控，經濟依賴就會迅速轉化為政治勒索，台灣產業唯有去風險化、去紅色依賴，台灣才能保有自主決策空間。

吳靜怡表示，捍衛中華民國台灣的民主自由，從來不是抽象口號，川習通話中同時討論伊朗與烏克蘭議題，顯示美中在部分全球衝突上仍可能「有限合作」，但這絲毫無法掩蓋北京對台灣的統一企圖！中國對台軍事壓力持續升高、灰色地帶行動不斷，台灣的安全不應該被納入任何「風險管理」或「大國協調」的附屬談判條件。

吳靜怡強調，因此，科技實力成為民主防線還不夠，必須持續深化國防自主和全民防衛意識，台灣沒有被動等待國際情勢發展的條件，必須主動強化非紅供應鏈與民主夥伴的合作，因為如果四月峰會真的促成美中新的貿易安排，台灣議題是否再度被邊緣化，沒有人能給出保證，川習熱線提醒台灣社會一個現實，貿易休戰可以是暫時的，國防紅線卻永遠存在。

吳靜怡在文末直言，台灣唯有以科技創新、民主韌性與國防自主為基礎，才能打造不受擺佈的未來；這已經不是選擇題，而是中華民國台灣此刻必須承擔的歷史責任，刻不容緩！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法