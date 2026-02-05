睽違10年國共論壇落幕 蕭旭岑：更高層接觸將水到渠成

國民黨副主席蕭旭岑昨晚在桃園機場表示，相信國共更高層的接觸，將會水到渠成。（記者朱沛雄攝）

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國參加國共兩黨智庫論壇，昨（4）日晚間搭機返回台灣。他在桃園機場表示，國民黨現在重啟睽違10年的智庫交流平台是第一步，未來一步一步增加跟對岸的交流合作、互動，累積互信，相信更高層的接觸，將會水到渠成。

蕭旭岑於2月2日至4日偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，雙方達成15項共同意見。蕭旭岑一行4日深夜搭機返抵桃園機場，他在桃園機場受訪時表示，在李鴻源宣布15項共同意見後，中國文旅部宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，這是個非常好第一步。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑說，雙方在關於民生關切的議題上，建立起共識跟平台，然後能夠落實，對兩岸的老百姓都有幫助，這是目前台灣社會需要的，智庫未來也會在其他各領域、產業加強跟大陸的溝通交流，除了可以降低緊張情勢，也展現國民黨務實、做實事的態度；相信爭取跟大陸能夠有更多的溝通、合作，是未來台灣老百姓要的方向。

蕭旭岑指出，國民黨現在重啟睽違10年的智庫交流平台是第一步，未來一步一步增加跟對岸的交流合作、互動，累積互信，相信更高層的接觸，將會水到渠成。

對於如何看待國民黨主席鄭麗文說，應該也在台灣辦一次論壇。蕭旭岑說，未來國民黨有機會重返執政，平等、互惠交流是國民黨跟對岸進行兩岸交流的宗旨，就像過去我們也邀請很多大陸重要客人來台灣，未來也希望能夠邀請大陸的相關對口來台灣交流，民進黨不可能同意，如果國民黨執政的時候，一定會重啟雙向平等、互惠的交流。

蕭旭岑（右）與國政基金會副董事長李鴻源（左）等人，昨深夜搭機返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法