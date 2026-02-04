為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨提修《戒嚴法》 沈伯洋氣到笑：國防機制會直接瓦解

    2026/02/04 23:39 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立法院黨團召開「人民優先，民生優先」優先法案記者會，黨主席黃國昌（中）率新任立委出席。（記者羅沛德攝）

    民眾黨立法院黨團召開「人民優先，民生優先」優先法案記者會，黨主席黃國昌（中）率新任立委出席。（記者羅沛德攝）

    民眾黨立院黨團今天（4日）召開新會期優先法案記者會，決定提案修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力，透過修法強化追認機制。對此，民進黨立委沈伯洋說，「真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來」。

    沈伯洋在臉書發文說，兩年前藍白上任後，第一波聯手通過的法案之一，大家可能忘了，就是「緊急命令追認，改為記名投票」。「當時我很困惑，緊急命令通常是國家面臨危急的時刻，例如戰爭前的衝突等。原本的『無記名投票』，改為『記名』，等於是要立委在敵方的注視、威脅下，公開表態」。

    沈伯洋指出，民眾黨兩年前就挖了這個洞，然後兩年後的今天，民眾黨決定把洞挖得更深，「他們今天說，要修法，要求戒嚴狀態中，立法院必須在24小時內完成追認」。

    沈伯洋解釋，這意思是如果戰爭爆發，全體立委要在24小時內集結、開會並表決，只要這24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效。「國家防衛機制，會直接自動瓦解」。

    他怒批，「說真的，比我預測的還惡劣。而且連最簡單的人中國人不能當立委，韓國瑜都不會執行了。我覺得也不要管藍白了，我們先想好緊急狀況的時候，該怎麼有效的，在沒有法律工具下，應對敵國威脅，並且對內有效指揮」。並感嘆說，「真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來」。

    沈伯洋也在留言區補充，認為民眾黨刪掉台美國防合作和國防非紅供應鏈，並公開指責AIT，直接破壞台美外交關係，而國民黨這禮拜去跟共產黨談紅色供應鏈、AI和醫療合作，「根本就是統促黨和新黨換殼而已」。他怒轟，「到底是要等到什麼時候台灣才要醒。兩年了，那麼多法案擺在眼前了，有那麼難理解他們的惡意嗎？」

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

