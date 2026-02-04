為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮國民黨團告發國防部釀光復重災 律師怒：鏟子超人也順便告？

    2026/02/04 21:31 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣議會國民黨團4日上午到花蓮地檢署加告國防部、原民會、交通部及衛福部，一共告發7名中央部會首長涉嫌廢弛職務、過失致死。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議會國民黨團4日上午到花蓮地檢署加告國防部、原民會、交通部及衛福部，一共告發7名中央部會首長涉嫌廢弛職務、過失致死。（記者王錦義攝）

    2025年9月23日花蓮馬太鞍溪溢流，光復鄉發生洪災，釀19死5失蹤悲劇。時至今日光復災民還在苦等著重建家園，但徐榛蔚縣府卻忙著推託，企圖把責任全甩給基層和中央；今天（4日）花蓮縣議會國民黨團還加告包括國防部在內等多名中央部會首長涉嫌廢弛職務、過失致死，讓輿論再次炸鍋，律師林智群忍不住怒轟無恥，「要不要加告鏟子超人來太晚啊」？

    國民黨花蓮議會黨團上週三（1/28）才到北檢控告內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季廢弛職務釀成災害及過失致死等罪，今天又到花檢按鈴加告國防部、原民會、交通部及衛福部，前後一共7名中央部會首長。黨團發言人吳建志說，光復鄉重災不是無法預測的天災，中央政府早就知道危險存在，但到最後都選擇「不作為」，明知危險卻未採取行動，依法構成廢弛職務，不作為，等同重大過失。

    對此，林智群在臉書發文砲轟，「『害死人的』（花蓮縣執政黨）跑去告『來救災的』，到底要有多無恥才能做出這種事情？國防部當時布署一堆軍卡，要撤離民眾，等不到人欸！你們的縣長人在韓國，鄉長跑去吃羊肉爐欸！要不要加告鏟子超人來太晚啊？」

    網友也紛紛怒斥，「不要臉天下無敵」、「人性卑劣至此，願世間仍有天理公道！」、「他們真的好意思耶」、「果然這句『惡人先告狀』代表的就是人性」、「害死人的去告救災的？」、「到底能不要臉到什麼程度……」、「這真的太過分了」、「乞丐黨連自己黨部都還要找鏟子超人」、「浪費司法資源，第一次看到做錯事害死人還可以這麼無恥」、「花蓮以後就連國軍也不要去救好了」。

