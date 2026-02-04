談台美關稅談判 鄭麗文：赴美投資有上下其手、圖利綠友友糢糊空間

圖為國民黨主席鄭麗文出席國民黨尾牙，致詞感謝黨工。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文近日接受網路節目「52新聞聚樂部-2026大車拼」訪問，相關內容今晚播出。對於台美關稅談判結果，台灣廠商必須赴美國投資，鄭麗文說，她不是反對赴美投資，但這個中間很明顯的會有「上下其手」、「圖利綠友友」的重大糢糊空間，而且當「他們」得到鉅額利益時，民進黨不但有國家機器，還會有無法想像的金庫在背後支撐，這才是今天非常嚴竣的問題。

鄭麗文說，國民黨不是反對15％的美國對等關稅，而是賴政府到底有沒有幫台灣把關，「有沒有在掏空台灣的過程中從中獲利？」

她說，雖然台灣最後獲得與日本、韓國相同的15％關稅，但為什麼延宕了幾個月的時間？美國商務部長說出了大白話，就是台灣的半導體產能4成要移往美國，況且相較經濟體量要比台灣大的韓國只需投資美國3500億美元，日本也才投資5500億美元，台灣卻要投資高達5000億美元，這個比例太高了，況且其中有2500億美金必須由我方的銀行提供擔保。

鄭麗文說，她並非反對台灣廠商赴美國投資，但這個中間很明顯的會有「上下其手」、「圖利綠友友」的重大糢糊空間，到時候美國真的能獲得台灣的實質投資嗎？如果今天向台灣銀行借錢到美國投資失敗，銀行必須無條件兜底，「但誰知道你去美國投資了什麼？錢跑到哪裡去了？」何況在美國總統川普任內，台灣4成半導體產能都要移往美國，台灣承受得了嗎？這些都是在野黨必須把關的問題。

她還說，是否會無窮無盡，沒有底限的掏空台灣？美國是否真的有得到東西？這都是很大問號，而且這中間當「他們」得到鉅額利益時，會回過頭來，民進黨不但有國家機器，還會有無法想像的金庫在背後支撐，這才是今天非常嚴竣的問題。

有關中央政府預算與軍購特別條例卡關問題，鄭麗文批評，賴清德總統「就是故意的」，民進黨2024年大選輸掉國會不甘願，去年就搞大罷免，在大罷免失敗後還不甘願，「現在他就坐在地上耍賴，既然在國會不是多數，國會通過的東西就通通當做不存在，天底下有這種人，可以這麼幼稚、可以這麼胡來嗎？」賴政府應該先把軍人加薪等預算編進去，在野黨才會審查相關預算，「這是不可能妥協的底限！」

主持人問到，民眾黨已經提出3000億版本的軍購特別條例，國民黨是否會有對應版本？鄭麗文說，「目前沒有，因為預算還沒送來立法院，還沒有進入討論階段，程序上根本走不到那兒」，只要賴清德願意回到正軌，國會運作才能恢復正常。

