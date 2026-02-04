國民黨新竹縣內戰！林為洲挺徐欣瑩提6質疑 陳見賢團隊反擊

公開支持立委徐欣瑩（右）選新竹縣長的前立委林為洲（左），今傍貼文點名對手陳見賢提出6點質疑，更稱「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」。（徐欣瑩團隊提供）

國民黨新竹縣長選舉火藥味再起！公開支持立委徐欣瑩選縣長的前立委林為洲，今天傍晚在臉書貼文，點名對手陳見賢提出6點質疑，更稱「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」。陳見賢團隊隨即反擊，徐欣瑩陣營將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害。

林為洲貼文說，新竹縣副縣長陳見賢原兼任國民黨新竹縣黨部主委，球員兼裁判，競選2個月才辭職，「國民黨的初選制度7成民調3成黨員投票的73制，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局」。若73制是公平的，「為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調」？並稱「從11月27日陳主委宣布參選以來，整個過程只有中央和陳主委完全掌控遊戲規則和所有時程」。

請繼續往下閱讀...

林為洲「公布不公正的證據」寫道，「所有黨工負責打電話給所有黨員幫陳見賢主委拉票」、「黨部相關社團組織召開數百場以上的客廳會以及10幾場的各鄉鎮大型問政說明會」、「各鄉鎮黨員、小組長、幹部被邀請餐敘，黨部眾多的禮盒貼著國民黨新竹縣黨部，也在公告前全數清空送完」。陳述握有黨員系統的主委在完成上述參選活動後，中央才正式公告新竹縣長初選制度，強調「這是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制」。

對此，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，立委徐欣瑩陣營近日多次對國民黨新竹縣長初選制度提出質疑，甚至以「公器私用」、「霸凌」等極端言詞，抹黑國民黨與基層黨員，將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害。「難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員？」

田芮熙反擊，2017年陳見賢承擔主委重任時，徐委員正背棄國民黨、自創「民國黨」擔任主席，根本沒有參選主委的資格。初選時程與規則皆由中央黨部統一核定，陳見賢也依照規範，於2月2日公告日正式辭去主委職務，相關指控完全是無稽之談。陳見賢過去9年如1日在基層服務、與黨員共患難；反觀徐委員掌握大量資源，又「友軍」隨之起舞，如今卻在制度面前自稱弱勢，令人難以理解。

針對林為洲的指控，陳見賢陣團隊反擊，指徐欣瑩陣營將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害。（陳見賢團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法