中國恢復上海居民金馬遊 蕭旭岑：國民黨建立有效平台

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

率團赴中參訪的國民黨副主席蕭旭岑今日下午在北京受訪指出，很高興聽聞中國文旅部宣佈上海居民可以赴金門馬祖自由行，昨天舉行的國共智庫論壇才剛由國民黨智庫副董事長李鴻源宣佈共同意見，今天中國就立刻做出相關政策宣佈，這就是國民黨此行到中國來最重要的目的，是為了台灣的產業與民眾發聲並建立溝通平台，代表國民黨做實事。

蕭旭岑並指出，在國民黨主席鄭麗文上任之後，國民黨已經踏出了第一步，恢復了停滯10年之久的國共智庫平台，未來會研究讓平台定期化，針對重要的議題領域繼續溝通交流，目的是嘉惠台灣老百姓。

對於媒體關切此行是否為了後續更高層級的互動鋪路？蕭旭岑指出，最重要的是兩岸要能春暖花開，今天剛好是立春，立春是一年的開始，相信也是兩岸關係從冬天走向春天的重新出發，未來國民黨要努力的扮演好為台灣老百姓發聲謀福利的角色，至於未來更高層的互動，相信在兩黨建立起互信跟溝通平台之下會「水到渠成」。

蕭旭岑與李鴻源今日下午率團參訪中國清華大學人工智能學院及碳中和研究院，一行人晚間將搭機返台。蕭旭岑在清大受訪時表示，綠營有些人不樂見國民黨的成果，有許多酸言酸語，如今看到對岸馬上就有政策宣佈，代表國民黨與對岸建立起互信有效的平台，這只是開始，未來在兩黨重啟溝通平台之下，會讓台灣更多的產業與民眾都能受惠。

對於媒體提問中國方面擔心台灣選舉可能讓國民黨政策出現波動，蕭旭岑說，台灣許多民調都顯示，主流民意希望兩岸維持溝通管道，繼續深化交流，國民黨將依循主流民意而行，相信這樣的政策不會有變動。

李鴻源則表示，此行就是兩個字「務實」，兩岸要和平，但是如何達到和平，要從具體可操作、對兩岸民眾都有利的方向進行，很高興當前在觀光上有突破，此行也與中國防災水利相關機構談到如何共同解決淹水問題，今天特別來清華大學，非常重要的議題就是低碳，碳中和方面清大做得非常成功，有很多值得台灣借鑒的地方，未來希望兩岸產學研結合兩岸民眾共同福祉，「和平就來了」，這雖然是小小的一步，但其實是未來兩岸非常重大的里程碑。

蕭旭岑呼籲民進黨不要再浪費時間持續意識形態的口水，應該回頭思考如何運用兩岸溝通平台，為兩岸民眾謀福利，透過民眾切身相關的議題，兩岸努力合作避免戰爭與衝突，這是國民黨未來努力的方向。

