放棄中國籍文件被抓包亂填！李貞秀竟回：我比較懶能不做盡量不做

中配出身的民眾黨不分區立委李貞秀昨（3日）在立法院宣誓就職，但國籍問題持續延燒。她報到時出示一份以簡體中文撰寫的「放棄中國國籍」申請文件，強調去年已赴中國湖南辦理相關手續。不過，球評石明謹發現文件錯誤百出，質疑她根本未依規定送件。李貞秀今（4）日回應自己是比較懶的人，能不做就盡量不做，再度引發爭議。

石明謹揪出李貞秀在放棄國籍申請文件中填寫的數個錯誤，包括英文姓名「Middle Name」欄位，原本是給外國人填寫中間名使用，例如「Peter Johnny Williams」，但李貞秀卻填上「貞」，等同讓英文姓名變成「李秀」，顯示對欄位用途毫無理解。」

此外，中國官方僅接受漢語拼音，她理應填寫「LI ZHEN-XIU」，卻寫成「LI CHEN-HSIU」，屬於台灣常見的威妥瑪拼音。石明謹直言，中國系統不可能使用這種拼法，「我不太相信資料庫裡她的名字會這樣登記」。

更離譜的是，李貞秀未填寫中華人民共和國原公民身分號碼，等同缺少關鍵辨識資料；現住地址也僅寫「臺灣新竹」四字，未附完整門牌。石明謹質疑，任何正常國家的公務體系都不可能接受如此簡略的資料，「這樣有辦法確認身分才有鬼」。

對於外界質疑，李貞秀今天上午回應時，自己只是填得簡單一點，若現場收件人員要求補件一定會補，「沒收件的時候，我說實話，秀秀姐是比較懶的人，能不做盡量不做」引得石明謹再度發文嘲諷，「令我刮目相看，竟然沒有說是賴清德害她亂填的。」

李貞秀的言論在網路上迅速發酵，網友痛批，「亂填就知道這個人水準」、「休掉她先生的時候倒是很快速沒問題」、「能不做就不做，意思是老娘這一席就算躺平也是要領好領滿啦」、「懶，還沒開始就可以知道這種立法品質了」、「所以是故意不做的啊，從2年前知悉要提前放棄，到內政部提醒，再到現在拿一個亂填的東西當作有交作業濫竽充數，都是知情且故意」、「中配：我就爛，你們台灣人能拿我怎麼辦」。

