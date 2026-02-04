謝典霖謝家豪宅藏「星艦」！風水師憂漏財 民眾讚充滿童心

彰化議長謝典霖新家設了如星艦概念的升降平台。（記者顏宏駿攝）

彰化縣議長謝典霖最近大方開箱溪州鄉豪宅，內部設計大膽前衛，不但把3、4樓打通成挑高室內籃球場，1樓客廳上方更挖了一個可通到2樓的升降平台的天井，意義宛如太空中的星際戰艦，看起來酷又有趣，不過，在專家眼中這種具鏤空穿透感的設計元素，潛藏「漏財」、「財守不住」的隱憂，恐散財氣，成了民眾茶餘飯後閒聊的話題。

謝典霖邀請記者參觀新家，1樓客廳上方有個跨樓層的天井，吊掛一個像星際太空船的升降平台，媒體記者打趣地說，這是空中情趣床嗎？謝典霖解釋，一開始只想家裡要有銀河星艦的元素，設計了一個可以上下升降像星艦概念的氣墊平台，平台移動出現不同顏色的光源變化。後來發現沒什麼作用，也不實用，做了就做了。

風水師說，客廳在風水中主掌家庭的整體運勢、財運、事業前景及人際關係，要納氣、聚氣，如果天花板上方開天井還吊了升降設施，容易讓氣場穩不住，就風水來說氣會散掉，雖然設計酷，但客廳天花板挖大洞會盡量避開，以免犯了風水漏財的禁忌。

倒是有不少人大讚說，年輕人哪會管那麼多風水禁忌，重點是住得開心、有個性，願意把科幻電影裡的星艦搬進家裡的作法，反而讓人覺得議長很有趣、充滿童心，就像大男孩單純想把家裡布置得活潑一點，打破那種傳統豪宅死氣沉沉的樣子。

也有民眾說，家裡裝潢注入童趣，代表主人的心思其實很單純善良，沒有心機，只是圓小時候的太空夢，讓家裡多一點動感和驚喜，對家人來說，天天住在銀河世界的快樂，恐怕比有沒有漏財更重要。

謝典霖新家如星艦的升降平台，上下飄浮移動，光源顏色隨著高度變化而不同。（記者顏宏駿攝）

