    首頁 > 政治

    被指將辭職明志 李四川：絕無此事

    2026/02/04 17:01 記者何玉華／台北報導
    李四川被指將辭職明志，受訪時否認，強調絕無此事。（資料照）

    李四川被指將辭職明志，受訪時否認，強調絕無此事。（資料照）

    國民黨新北市長人選未定，外傳台北市副市長李四川近日聽取友人建議，將決定近日是否公開請辭台北市副市長明志，辭職的時間點就落在農曆年前後；李四川今（4）天下午受訪否認，強調絕無此事。

    國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，會在本月15日前決定新北市長人選，先採協調方式，若協調不成再辦理初選。另一有意競爭的新北市副市長劉和然也說，希望跟李四川見面聊聊，3日受訪還說要尊重黨部的節奏與機制，會配合黨部安排。不過，李四川之前就曾表示，協調由黨部進行，他尊重黨的機制，也表示未接獲見面的訊息。

    外傳他近日將決定是否公開請辭，無論是否代表國民黨參選新北市長，都不會留在蔣萬安副手的位置上，代表破釜沉舟的決心，也避免選舉因素困擾台北市政推動。而辭職的時間點就落在農曆年前後。

    李四川今主持區段徵收及市地重劃委員會後受訪表示，「絕對沒有這個事」；他現在最重要的是把輝達簽約工作完成，讓輝達落地在北士科是他目前最重要的工作，「那我們好好的過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事。」

    熱門推播