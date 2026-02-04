賴清德「找好老師不如找好書」讓教團氣炸！朱宥勳：不覺有問題

總統賴清德3日出席台北國際書展開幕典禮。（資料照）

總統賴清德3日出席台北國際書展開幕典禮，致詞時表示「好老師可遇不可求，找老師不如找好書」，卻遭全國教育產業總工會（全教產）批評「輕蔑教師」。對此，作家朱宥勳表示，身為一個在教師家庭長大，現在也在進行各種教學的人，他不覺得「書比老師重要」有何問題，他也表示，「會覺得自己比書還重要的老師，我是不知道他們書都讀到哪裡去了」。

朱宥勳今日在臉書發文表示，他教學的目標，「就是讓學生有能力好好讀書，不是好好讀我。我並不重要，我只是媒介，讓學生可以通往書所建立的人類文明境界。」他也批評，會覺得自己比書還重要的老師，不知道他們書都讀到哪裡去了。可能就是讀得不夠多，才會以為自己可以和書較量高下吧。

賴清德昨日發言「與其找好老師，不如找本好書」，被全教產批評「不尊重教師」，要求賴向全台教師道歉。不過，不少老師在社群媒體上表示：「我是老師，我不知道這句話有什麼好氣的」、「賴清德明明只是說好老師很難遇到。」

總統府發言人郭雅慧也表示，總統原意是表達「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」，與其將致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，栽贓說他貶低老師，不如好好為有才華的作家們多多宣傳。

郭雅慧也貼上賴總統致詞的逐字稿：「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情。那我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

