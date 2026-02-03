中配李貞秀爭取提名隔天便已離婚 官員：擔任立委就是要棄中國籍

中配李貞秀今日就任不分區立法委員，仍具有中華人民共和國國籍。（記者廖振輝攝）

中配李貞秀今日宣誓就任不分區立委，仍具有中華人民共和國國籍。外媒《BBC》近日報導，李貞秀當初向民眾黨遞交爭取提名的隔天，便與老公辦理離婚手續。對此，知情官員接受本報訪問時表示，李女已取得定居資格，有無離婚不會影響台灣身分，但要擔任立委須在就職前辦理放棄外國籍。

據了解，李貞秀1973年生，中國湖南省衡南縣人，1993年因婚姻移居台灣，嫁來台灣超過30年。她日前接受外媒訪問談及婚姻狀態坦言，「很友好的分手，他很怕，他不喜歡去碰政治，後來這些一波一波的攻擊來的時候，他也很慶幸說，還好我們分開了」。

此外，2023年時任民眾黨主席柯文哲原本有意將中配徐春鶯為該黨不分區立委，但台灣社會輿論強烈質疑下，徐春鶯婉拒提名，柯遂改提名同為中配的李貞秀，列民眾黨不分區立委第15名，如今在爭議聲中遞補上任。

李貞秀離婚一事在網路上備受熱議，有網友直言，「李貞秀是已離婚的中國籍人士，已經跟台灣沒有任何半點關係」、「她是很厲害嗎？高學歷？特殊專才？為什麼非要找她當立委」；官員指出，李女已經來台多年，取得定居資格，無論有無離婚，不會影響這邊的身分。李貞秀之前已放棄中國戶籍，並繳交註銷戶籍證明文件。不過，根據「國籍法」規定，擔任公職不得有外國籍，必須在就職前辦理放棄。

