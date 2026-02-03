「綠白合」有機會？ 陳清龍：是王義川先打來我才回電

台灣民眾黨新任立法委員宣誓就職儀式後，民眾黨團8位委員統一至群賢樓一樓報到。新會期黨團總召為陳清龍（左4）。（記者廖振輝攝）

台灣民眾黨6位新科不分區立委今（3）日上午赴立法院宣誓就職、報到，已卸任立法院民眾黨團總召的黨主席黃國昌陪同見證。對於新會期展望，黨團總召陳清龍說，民眾黨未來就是「開大門，走大路」，只要法案福國利民，不同政黨都可坐下來談；對於外界傳出他致電民進黨立委王義川，是否有「綠白合」可能？他澄清，是對方打給他他再回電，批王「顛倒是非」，但大家未來都是好朋友，一起讓國家往前走。

民眾黨6名新科不分區立委今早赴立法院宣誓就職並完成報到手續，事後接受媒體聯訪，針對外界傳聞他曾打電話給民進黨立委王義川一事，前台中市議員、民眾黨黨團新任總召陳清龍澄清，實際上是王義川先打電話給他，而他當下跑完行程後才回電，並非主動聯繫，並反指王義川「顛倒是非」；他補充，他跟王過去在台中市議會都認識了，通電話僅是朋友上禮貌性的寒暄。

另外，對於此舉是否意味著民眾黨、民進黨「綠白合」的可能性？陳清龍回應，民眾黨「開大門，走大路」，只要有任何福國利民的法案，任何政黨都可以坐下來談，為這個國家好、為台灣好，僅此而已。

立法院台灣民眾黨黨團上（1）月底有6位立委配合黨內「2年條款」辭職卸任，其中也包含前黨團總召、現任黨主席黃國昌，因此，黨內月前也已選定新會期黨團幹部，除陳清龍接下新會期黨團總召，副總召由王安祥擔任，另選派邱慧洳為黨團幹事長。

對於民進黨立委蔡其昌表態爭取下屆黨團總召，陳清龍表示，民眾黨並不會介入他黨事務，這部分由民進黨自行投票產生，民眾黨未來將堅持嚴格監督執政黨；另針對未來是否聯合國民黨爭取委員會召委？陳清龍僅說，繼續合作。

